Семь звуков, говорящих о неисправностях вашего автомобиля

Хороший водитель умеет слушать и слышать свой автомобиль. А профи даже способны оперативно диагностировать целый список неисправностей по звуку. Мы составили список самых распространенных проблем, на которые следует обратить внимание.

Скрежет из-под днища

Характерное дзинь-дзинь и гррр-брр из-под днища вашего авто - верный сигнал того, что возникли определенные проблемы с системой выхлопа.

Вовсе необязательно, что элементы глушителя пробиты или прогорели. Достаточно часто дребезжание и басовитый рокот свидетельствует о том, что элементы выпуска разболтались, ослабло их крепление или, простите за тавтологию, рассоединились соединения (например, после неосторожной езды по бездорожью).

К примеру, скрежетать может разболтавшийся элемент тепловой защиты выхлопной системы. Если же ваш автомобиль ревет, как гоночный болид на трассе, или стреляет автоматными очередями, смело отправляйтесь к сварщику заварить место пробоя. Или же, что даже предпочтительнее, пора заменить отходивший свое глушитель на новый.

Визг, гул и скрежет в районе передней части машины

У машин с механической коробкой передач при выжиме педали сцепления может раздаваться короткий или протяжный визг. Если отпустить педаль, повизгивания прекратятся. Вероятнее всего, здесь мы имеем дело с изношенным выжимным подшипником корзины сцепления.

Такая немелодичная "музыка" - повод для проверки всех систем автомобиля и прежде всего самого сцепления. В то же время, если на холостом ходу слышен гул от трансмиссии, ищите проблему с подшипником вала или шестеренки. Если вы слышите характерные похрустывания, даже когда педаль сцепления выжата до конца, вероятнее всего, изношены синхронизаторы коробки передач. Во всех случаях вам предстоит поездка в сервис.

Стук и скрип в районе передних колес

Если вы заметили, что при вращении руля на неровной дороге в районе передних колес раздается стук, речь с большой степенью вероятности идет об износе наконечника рулевой тяги. Чтобы убедиться в этом, повращайте "баранку" от положения на девять часов к положению 15 часов и обратно.

Услышите лязг, цокот, удары, - диагноз подтвержден. Вам дорога - на сервис на замену элементов рулевой тяги. Впрочем, похожая симптоматика имеет место и при выходе из строя резиновых втулок элементов подвески (сайлентблоков).

А еще громкий стук и скрип на неровностях как из-под передних, так и задних колес может свидетельствовать об износе амортизаторов. В последнем случае визуальный осмотр убедит вас в том, что их этих упругих элементов вытекло масло.

Свист и скрежет в области колес

Если колодки старые, скрип и хруст свидетельствует об их износе или же о деформации или завершении ресурса тормозных дисков. Диагноз легко подтвердить, если тормозные механизмы дисковые и чуть сложнее, если тормоза барабанного типа.

В последнем случае можно заглянуть в смотровое окно, которое имеется у большинства моделей со стороны кожуха барабана. Впрочем, свистеть могут также и новые колодки. Если такой аккомпанемент не сходит на нет в течение недели (колодки не притираются), налицо заводской брак. На сервисе вам предложат либо проточить, либо заменить некондиционную деталь.

Гул из-под колес или колеса

Монотонный гул, возрастающий с увеличением скорости, выдает износ ступичных подшипников. Дополнительные признаки такой проблемы - вибрации на педали тормоза. Чтобы окончательно убедится в износе подшипника, вывешиваем автомобиль на подъемнике и проверяем зазор подшипника, покачивая колесо.

Нашли зазор - нашли и виновника гула. Альтернативный метод - раскрутить колесо опять-таки на вывешенном автомобиле. Неисправный подшипник загудит даже на небольших оборотах, просто внимательно слушайте.

Свист из-под капота

Затяжное, неприятное на слух посвистывание после запуска двигателя, на холодную, или резкого нажатия на "газ" - сигнал об износе или ослаблении ремня генератора. Также такой свист могут спровоцировать песчинки, попавшие на поверхность ремня и въевшиеся в его борозды.

Проверьте состояние и уровень натяжения ремня и либо затяните, либо поменяйте его. Есть, впрочем, и еще один подозреваемый. Это шкив или шкивы. Выработанные или бракованные шкивы следует заменить. Ну и самый простой сценарий, если ремень свистит, потому что на него попала жидкость, например, антифриз. Лечится просушкой и устранением течи.

Рокот и завывания из-под капота

Частично неисправная водяная помпа системы охлаждения издает при работе на холостом ходу шумящие, рокочущие и подвывающие звуки. Причина, вероятнее всего, в износе подшипника или люфта элементов этого узла.

Как вариант - крыльчатка помпы при вращении может касаться ее корпуса. Чтобы проверить наличие люфта, ухватитесь рукой за шкив помпы и попробуйте раскачать узел, смещая вверх и вниз. Дополнительные признаки неисправности - подтекания из уплотнителя, корпуса или крыльчатки, а также характерный запах антифриза.