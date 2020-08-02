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02.08.2020 21:12
Рубрика: Происшествия

СК завел дело по факту падения легкомоторного самолета под Калининградом

Сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту падения легкомоторного частного самолета Cessna 172 в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: iStock
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Самолет упал в Гурьевском районе области в 15:15 по местному времени. По предварительным данным, причиной падения могла стать техническая неисправность, однако рассматриваются и иные версии. При приземлении самолет получил сильные повреждения. Три человек, находившиеся на борту, получили различные травмы, при этом сообщалось, что они сами смогли покинуть кабину.

По информации регионального минздрава, врачи оценивают состояние двоих мужчин как тяжелое, еще одна женщина получила травмы средней степени тяжести. Все они госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности при эксплуатации воздушного судна). Сейчас сотрудники следственного ведомства работают на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства аварии.

Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, сотрудники надзорного ведомства также работают на месте ЧП. Они проведут проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Ситуация находится на личном контроле транспортного прокурора Владимира Владимирова.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Авиакатастрофы

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