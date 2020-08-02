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02.08.2020 19:00
Рубрика: ПДД

Техосмотр уходит в Сеть

Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 169 (8223)
Подписано постановление правительства, которое вводит в действие Единую автоматизированную информационную систему техосмотра. Строго говоря, работает ЕАИС ТО давно, но до сих пор не введена в эксплуатацию, хотя предполагается, что диагностическая карта в скором времени вообще будет оформляться только в электронном виде.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Именно поэтому и потребовался такой документ, который также устанавливает, кто и как может оформлять эти диагностические карты в системе и кто сможет пользоваться информацией из нее. Напомним, что все поправки в закон о техосмотре вступят в силу с 1 марта следующего года. Именно тогда операторы техосмотра начнут оформлять диагностические карты только в электронном виде непосредственно в ЕАИС ТО.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Оператором этой системы по-прежнему останется МВД России. То есть полиция должна обеспечивать техническую поддержку всем, кто пользуется этой системой. При оформлении диагностической карты в системе ей присваивается уникальный номер самой системой.

При этом повторное присвоение уникального номера не допускается.

У карты будет всего три статуса: "действующая", "архивная" и "аннулированная". Статус "действующая" присваивается при оформлении карты по результатам техосмотра. И таким он остается весь срок действия техосмотра. После чего меняется на статус "архивная".

Напомним, что еще с 1 апреля этого года введены новые сроки проведения ТО. Так, легковушки проходят его раз в два года, если машине от 4 до 10 лет. Далее каждый год. Автобусы и такси, а также грузовики, возраст которых не превышает пяти лет, проходят ТО каждый год. Если им старше 5 лет - каждые полгода.

Если надзорный орган выявит факты нарушений при проведении ТО и примет решение об аннулировании диагностической карты, ей будет присвоен статус "аннулированная". При этом карта хранится в системе ТО в течение 5 лет.

Сведения из системы предоставляются по запросу любого лица на безвозмездной основе. Для этого в запросе надо указать идентификационный номер автомобиля или его рамы. При этом все запросы также сохраняются в системе.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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В постановлении также прописано обязательное внесение в диагностическую карту показаний одометра. Таким образом, будет установлен официальный источник, по которому можно установить реальный пробег автомобиля. Скрутить его будет сложно. Ведь изменения будут сразу заметны.

Еще один важный момент: система не даст оформить диагностическую карту, если пункт техосмотра превысил пропускную способность более чем на пять процентов. Напомним, что с первого марта будет устанавливаться пропускная способность для каждого пункта ТО. Если через него может максимум пройти 100 машин в сутки, то на уже 106-ю машину оформить диагностическую карту не позволит сама система.

Это делается для того, чтобы закрыть торговлю диагностическими картами без осмотра автомобиля. Для этого же вводится и фотографирование.