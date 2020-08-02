В Минздраве предложили повысить акцизы на табак

Курение наносит значительный экономический ущерб государству, для борьбы с этой привычкой нужно поднять акциз на табак и никотинсодержащую продукцию, считают в Минздраве.

По словам главного терапевта Минздрава России Оксаны Драпкиной, чьи слова приводит пресс-служба министерства, российский антитабачный закон считается одним из самых жестких в мире. В России действует полный запрет на курение во всех общественных местах и на рабочих местах, запрет любой рекламы табачной продукции, жесткие ограничения торговли этими продуктами. Но российское законодательство может развиваться дальше.

"В частности, рекомендации ВОЗ и мировой опыт определяют, что налоговые меры самые эффективные в борьбе с табаком. Следовательно, целесообразно обсуждение вопроса о планомерном повышении акциза на табачную и иную никотинсодержащую продукцию до уровня, рекомендованного ВОЗ", - сказала Оксана Драпкина.

Она добавила, что необходимо разработать и внедрить стандартную потребительскую упаковку для табачной продукции, а также новые текстовые и графические предупреждения о вреде курения. На законодательном уровне стоит установить минимальный возраст для приобретения табачных изделий в 21 год.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает повысить акцизные сборы на табак до 70% от стоимости пачки самой продаваемой марки сигарет. Предполагается дальнейшее ежегодное повышение акциза.

Ранее 31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование электронных сигарет, вейпов, кальянов и другой никотиносодержащей продукции в общественных местах. То есть теперь запретительные меры, действовавшие ранее в отношении табачных изделий, распространены на всю никотиносодержащую продукцию в рамках антитабачного закона.