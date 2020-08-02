Новости

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС 03:57
Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США 03:35
В "Роскосмосе" планируют отправить туристов к МКС в конце 2021 года 02:11
Синоптики предупредили об опасной погоде в ряде регионов страны 01:34
Спецслужбы Ирана заявили о предотвращенном нападении на консульство РФ 00:44
В Москве иномарка сбила группу пешеходов 00:00
Международный фестиваль граффити в Челябинске открыло световое шоу 01.08.2020
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 01.08.2020
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго 01.08.2020
"Каролина" победила "Нью-Йорк Рейнджерс" в первом матче НХЛ после паузы 01.08.2020
"Арсенал" в 14-й раз выиграл Кубок Англии 01.08.2020
В Псково-Печерском монастыре открылась выставка, посвященная о.Иоанну Крестьянкину 01.08.2020
МИД: Соревнование за войска США показало кризис безопасности в Европе 01.08.2020
Кабинеты "Мое здоровье" открылись во флагманских центрах "Мои документы" 01.08.2020
В Берлине прошла крупная акция в честь "конца пандемии" 01.08.2020
Кортни Кокс вернется к своей роли в пятом "Крике" 01.08.2020
Сколько топлива можно сэкономить, если ездить по правилам 01.08.2020
Информацию о вакцинации от COVID-19 представят на ресурсе стопкоронавирус.рф 01.08.2020
Артем Дзюба признан лучшим футболистом чемпионата России 01.08.2020
Сын Михаила Ефремова прокомментировал скандальный уход Гармаша 01.08.2020
В Минэкономразвития объяснили появление информации о введении нового налога 01.08.2020
Главные недостатки и преимущества Lada Vesta 01.08.2020
"Теперь не отмоется": Ахеджакова прокомментировала демарш Гармаша 01.08.2020
Сергей Семак признан лучшим тренером прошлого сезона 01.08.2020
В США в летнем лагере заразились коронавирусом сотни детей 01.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
02.08.2020 03:35
Рубрика: Общество

Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Публицист Анатолий Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США. По его мнению второй волны заболевания не будет.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Мурашко: Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной

"Вторая волна ограничений сейчас идет в тех странах, которые слишком рано вышли из первой. Да, в московском метро все еще напоминают пассажирам о том, что надо носить перчатки и маски, но при этом в нашей стране уже можно работать без особо жестких ограничений. Таков итог двух выходных месяцев", - цитирует Вассермана РИА Новости.

В России за этот период удалось создать систему диагностики и сеть лечения. А вот Соединенные Штаты испытывают большие проблемы с единой медицинской системой, которой, по мнению Вассермана, в стране "отродясь не было и не предвидится". Пандемия обострила в США и вопрос взаимодействия производств в виде единой сети. И после всеобщей вакцинации хозяйство придется реконструировать, заключает публицист. По данным Университета Джонса Хопкинса, США продолжают удерживать лидерство в мире по числу заболевших. На сегодняшний день новым типом коронавируса в стране инфицированы 4 миллиона 617 тысяч 494 человека.

Ранее в Минздраве заявили о том, что Россия готова поставлять на мировой рынок свои препараты, тест-системы для выявления коронавируса и вакцины от него. По оценке главы ведомства, именно собственные разработки и производство медикаментов для лечения COVID-19 позволили нашей стране избежать дефицита лекарств и драматического сценария развития пандемии.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Росавиация не комментирует данные о полном возобновлении международных полетов
СК назвал вероятную причину смерти семьи на алтайской турбазе
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов
Трамп: США будут рады заключить с РФ соглашение по ядерному оружию
Чулпан Хаматова прокомментировала уход Гармаша из "Современника"
Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается
Опубликован проект приказа о баллах ЕГЭ для абитуриентов 2021 года