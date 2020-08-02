Публицист Анатолий Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США. По его мнению второй волны заболевания не будет.

"Вторая волна ограничений сейчас идет в тех странах, которые слишком рано вышли из первой. Да, в московском метро все еще напоминают пассажирам о том, что надо носить перчатки и маски, но при этом в нашей стране уже можно работать без особо жестких ограничений. Таков итог двух выходных месяцев", - цитирует Вассермана РИА Новости.

В России за этот период удалось создать систему диагностики и сеть лечения. А вот Соединенные Штаты испытывают большие проблемы с единой медицинской системой, которой, по мнению Вассермана, в стране "отродясь не было и не предвидится". Пандемия обострила в США и вопрос взаимодействия производств в виде единой сети. И после всеобщей вакцинации хозяйство придется реконструировать, заключает публицист. По данным Университета Джонса Хопкинса, США продолжают удерживать лидерство в мире по числу заболевших. На сегодняшний день новым типом коронавируса в стране инфицированы 4 миллиона 617 тысяч 494 человека.

Ранее в Минздраве заявили о том, что Россия готова поставлять на мировой рынок свои препараты, тест-системы для выявления коронавируса и вакцины от него. По оценке главы ведомства, именно собственные разработки и производство медикаментов для лечения COVID-19 позволили нашей стране избежать дефицита лекарств и драматического сценария развития пандемии.