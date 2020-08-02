Владимир Шаманов: Русские десантники - это особая порода людей

А накануне юбилея в музее Российской ассоциации Героев прошла презентация уникального издания. "Командующие ВДВ Великой Отечественной" - так называется книга бывшего командующего ВДВ (2009-2016 гг.), главы Комитета Госдумы по обороне, Героя России, доктора технических наук, генерал-полковника Владимира Шаманова. Книга раскрывает жизненный путь четырех командующих ВДВ в период Великой Отечественной войны. Это дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Василий Глазунов, генерал-лейтенант Александр Капитохин, генерал-лейтенант Иван Затевахин и Герой Советского Союза, генерал-полковник Василий Глаголев.

Пользуясь случаем, я беру интервью у Владимира Шаманова - не менее легендарного, чем герои его книги, командующего. Так уж получается, что в Воздушно-десантных войсках все командующие - легендарные. А как иначе возглавлять боевую элиту?

Владимир Анатольевич, примите поздравления с юбилеем. 90 лет - это уже история. Как создавались войска?

Владимир Шаманов: Начну с того, что, по одной из версий, в Свердловске командующий ВВС Павел Рычагов проводил совещание, на которое летела из Воронежа в Свердловск группа руководящего состава, но ей не суждено было долететь до места назначения, произошла авиакатастрофа.

Созданная тогда следственная комиссия по расследованию причин гибели людей не смогла ответить на один из важных вопросов: почему опытные военные специалисты не применили для своего спасения находящиеся на борту летательного аппарата парашюты? И только после этой страшной катастрофы начался поиск соответствующих решений.

Необходимо было изучить мировой опыт, сформировать летную группу и приступить к их обучению. Стояла задача научить их применять парашюты при тех или иных форс-мажорных обстоятельствах. И тогда началась серьезная работа, которую возглавил военный специалист Минов.

Но это предыстория. 2 августа 1930 г. на учении Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек. Так началась славная история ВДВ.

Фамилия Шаманов для ВДВ - легендарная. В непростое время вы, можно сказать, спасли ВДВ от расформирования. По крайней мере, так виделось взглядом гражданского человека. Но сейчас некоторые говорят, что исход третьей мировой войны будут решать ракеты. А значит, такие войска уже не нужны. Что вы думаете об этом?

Владимир Шаманов: Это заблуждение. Ошибка, основанная на превосходстве ракетных технологий, была совершена еще во времена Хрущева. После этого пришлось восстанавливать и военный флот, и общевойсковые объединения, и многое другое. Сейчас роль ВДВ только возрастает. Это и защита национальных интересов в Арктической зоне, а также на огромных пространствах с малоразвитой инфраструктурой на Дальнем Востоке. На некоторых участках морского побережья только десантники, высадившись, могут организовать оборону. ВДВ решают массу других задач, включая миротворческие миссии и так далее. Спектр задач ВДВ уникальный и универсальный. Иметь такой инструмент - это огромный престиж и большие потенциальные возможности для страны.

Фото: Пресс-служба Владимира Шаманова

Мы должны сохранять и развивать этот потенциал. Сегодня наши десантники - лучшие в мире. Появились новые образцы техники и вооружения, новые самолеты военно-транспортной авиации, а также новейшие парашюты в большом количестве. Мы можем целыми батальонами выбрасывать десантников за несколько десятков километров от места боя, и они, перемещаясь по воздуху бесшумно и незаметно, выходят на точку и в прямом смысле обрушиваются на голову противника.

Давайте представим, что собрались десантники России, Германии, Англии, не говорю уж об Америке. Кто победит?

Владимир Шаманов: Конечно, наши. И по уровню оснащенности, и подготовке. Русские десантники, это особая порода людей, способных решать самые сложные задачи.

Сейчас ребят для службы в ВДВ готовят чуть ли не со школы. Например, в ДОСААФ есть специальные курсы...

Владимир Шаманов: Да, это очень эффективная практика. Учитывая, что призывники служат всего год, необходимо, чтобы парни приходили в войска уже подготовленными. Эту задачу и решает ДОСААФ.

Мы можем выбрасывать десантников за десятки километров от места боя, и они, бесшумно, скользя по воздуху, выходят на точку и обрушиваются на противника

Ваша новая книга должна вызвать у молодых ребят интерес к Воздушно-десантным войскам и их истории. О ком вы пишете?

Владимир Шаманов: Это книга о талантливых военачальниках, людях высокой пробы. Они вынесли на своих плечах лихолетье Великой Отечественной войны, защитили страну от немецко-фашистского рабства. Я уверен, рассказ о них найдет живой отклик у читателей. И прежде всего у молодежи - у тех, кому, возможно, посчастливится встать в строй Воздушно-десантных войск.

Нынешний День ВДВ проходит в непростых условиях. Пандемия накладывает свой отпечаток. Но ведь гимн ВДВ все равно зазвучит, да?

Владимир Шаманов: Конечно! Наша главная песня называется "Синева". Это негласный гимн ВДВ, ее еще в 1970 году написал курсант Рязанского воздушно-десантного училища. Эта песня сегодня олицетворяет дух Воздушно-десантных войск.