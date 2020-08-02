Воздушно-десантные войска отмечают 90-летие

Праздничные мероприятия проходят по всей стране - от Владивостока до Калининграда. Тысячи десантников собираются на площадях и скверах, у памятников павшим воинам с сине-зелеными полотнищами и эмблемой ВДВ в центре флага. Многие приходят с семьями, не забыв надеть голубые береты и тельняшки.

В Москве на Ильинке к празднику традиционно приурочили божественную литургию в храме небесного покровителя ВДВ Пророка Илии и крестный ход до Красной площади. Повсюду вспоминают о подвигах крылатой пехоты и много говорят о знаменитом командующем Василии Филипповиче Маргелове. Памятник генералу-фронтовику и создателю ВДВ у метро "Беговая" в этот день буквально засыпают цветами. А на Суворовской площади венки возлагают к монументу воинам-десантникам, погибшим при исполнении служебного долга в мирное время.

Накануне в подмосковном Алабино по случаю 90-летия ВДВ прошел большой военно-спортивный праздник, на котором присутствовал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что сегодня ВДВ - это высокомобильный род войск, оснащенный новейшим вооружением и техникой, способный оперативно выполнять задачи любой сложности. По оценке министра, во все времена крылатой пехоте доверяли самые сложные и ответственные задачи, которые они решали четко, оперативно и слаженно, безупречная выучка, доблесть и несгибаемая воля десантников всегда становились непреодолимой преградой на пути врага.

Шойгу напомнил, что за проявленное мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны тысячи десантников ВДВ наградили орденами и медалями, а 296 человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Всем воздушно-десантным дивизиям было присвоено почетное наименование "гвардейская".

Министр также отметил, что беспримерную самоотверженность и стойкость "голубые береты" продемонстрировали в Афганистане, на Северном Кавказе, в Югославии и других "горячих точках".

"В этот торжественный день хочу выразить благодарность ветеранам, которые стояли у истоков славных традиций нерушимого десантного братства, продолжают оставаться в строю и передают свой бесценный опыт молодежи", - сказал Шойгу.

По его словам, нынешнее поколение воинов-десантников, как и прежде, отличает безупречное боевое мастерство, умение во что бы то ни стало добиваться поставленных целей.