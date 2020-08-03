АТОР уточнила правила въезда туристов в Турцию

Ассоциация туроператоров России (АТОР) озвучила новые правила приема пассажиров в Турции после открытия аэропортов, установленные из-за пандемии COVID-19

Изменений немного. В случае обнаружения авиапассажира, прибывшего в Турцию с признаками инфекции коронавируса, его соседей по салону автоматически отправлять на обсервацию не будут. Они не подлежат обязательному карантину. Но пассажиры, сидевшие на двух креслах спереди, сзади и по бокам от заболевшего, а если больной сидел у прохода, то по диагонали спереди и сзади от него, должны будут пройти ПЦР-тест - мазок из носа и ротоглотки. Тестирование бесплатное. Если тест отрицателен, то туристы смогут продолжить свой отдых.

Сам авиапассажир, прибывший в страну с симптомами COVID-19 или просто высокой температурой и кашлем, направляется на ПЦР-тестирование. При этом срок ожидания теста составит до четырех часов. Если болезнь протекает без симптомов, то пассажир отправляется на карантин. Если нужно, то на лечение в госклинику. Его лечение должен покрыть страховочный полис, поскольку коронавирус отнесен к особо опасным инфекциям и вирусным пневмониям. Если турист из-за карантина пропускает обратный рейс, то стоимость билета также компенсирует страховая компания.

Ранее российское посольство в Турции ошибочно информировало, что соседей заболевшего пассажира отправят на обязательный карантин, независимо от результатов теста. Их могут изолировать в номере забронированного отеля или в другом отеле. Но все оказалось немного проще.

АТОР напоминает, что авиасообщение с Турцией возобновлено с 1 августа. В Стамбул и Анкару самолеты вновь летают из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С 10 августа рейсов станет еще больше: к двум турецким городам добавятся еще три курорта - Анталья, Бодрум и Даламан.