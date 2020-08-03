АТОР уточнила правила въезда туристов в Турцию

Новости

Стала известна дата открытия Skypark Moscow на Воробьевых горах 15:09
На Сахалине психиатра осудили за продажу квартиры пациентки 15:01
По факту драки бывших десантников с росгвардейцами возбуждено дело 14:55
В Совфеде назвали причину штрафа "Газпрому" из-за "Северного потока-2" 14:52
Замдиректора ФСИН назначен бывший главный полицейский Москвы 14:42
Создатель "Чернобыля" рассказал о сериале по мотивам The Last of Us 14:31
Киевским террористом оказался гражданин Узбекистана 14:22
Нижегородского следователя будут судить за гибель человека 14:07
Бесплатный велопрокат в Москве продлен до конца лета 14:06
Захвативший банк в Киеве террорист потребовал выхода в прямой эфир 13:56
Семьям погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выплатят по миллиону рублей 13:55
Челябинский автомобилист протаранил во дворе пять легковушек 13:55
На мусоровозах появится новая маркировка 13:48
Собянин поздравил Дмитрия Савичева с 400 баллами на ЕГЭ 13:42
В Нижнем Новгороде задержан бывший глава районной администрации 13:33
Премьеру фильма Алексея Учителя "Цой" перенесли 13:31
В зоне высокого риска осталось менее трети крупнейших компаний России 13:27
Минфин РФ запустил денонсацию "офшорного" соглашения с Кипром 13:15
В Киеве террорист захватил отделение банка 13:12
Названы московские парки, где чаще нападают клещи 13:09
Мишустин назначил нового замминистра финансов 13:05
Эми Адамс сыграет в фильме о превращении в собаку 13:02
Судьбу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, решат присяжные 13:02
ФАС одобрила заявку Hyundai на покупку завода GM в Санкт-Петербурге 13:02
Видео: в Бразилии легкомоторный самолет рухнул на трассу 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
03.08.2020 14:11
Рубрика: Экономика

АТОР уточнила правила въезда туристов в Турцию

Текст: Александр Проценко
Ассоциация туроператоров России (АТОР) озвучила новые правила приема пассажиров в Турции после открытия аэропортов, установленные из-за пандемии COVID-19

Изменений немного. В случае обнаружения авиапассажира, прибывшего в Турцию с признаками инфекции коронавируса, его соседей по салону автоматически отправлять на обсервацию не будут. Они не подлежат обязательному карантину. Но пассажиры, сидевшие на двух креслах спереди, сзади и по бокам от заболевшего, а если больной сидел у прохода, то по диагонали спереди и сзади от него, должны будут пройти ПЦР-тест - мазок из носа и ротоглотки. Тестирование бесплатное. Если тест отрицателен, то туристы смогут продолжить свой отдых.

Фото: iStock
Эксперт рассказал об особенностях отдыха в Турции в этом сезоне

Сам авиапассажир, прибывший в страну с симптомами COVID-19 или просто высокой температурой и кашлем, направляется на ПЦР-тестирование. При этом срок ожидания теста составит до четырех часов. Если болезнь протекает без симптомов, то пассажир отправляется на карантин. Если нужно, то на лечение в госклинику. Его лечение должен покрыть страховочный полис, поскольку коронавирус отнесен к особо опасным инфекциям и вирусным пневмониям. Если турист из-за карантина пропускает обратный рейс, то стоимость билета также компенсирует страховая компания.

Ранее российское посольство в Турции ошибочно информировало, что соседей заболевшего пассажира отправят на обязательный карантин, независимо от результатов теста. Их могут изолировать в номере забронированного отеля или в другом отеле. Но все оказалось немного проще.

АТОР напоминает, что авиасообщение с Турцией возобновлено с 1 августа. В Стамбул и Анкару самолеты вновь летают из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С 10 августа рейсов станет еще больше: к двум турецким городам добавятся еще три курорта - Анталья, Бодрум и Даламан.

Россия и Куба согласовали дату возобновления авиасообщения
Экономика Туризм Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Совфеде назвали причину штрафа "Газпрому" из-за "Северного потока-2"
Правительство упростило получение нового жилья в зонах ЧС
Минфин РФ запустил денонсацию "офшорного" соглашения с Кипром
Какие меры поддержки автопрома продлят на 2021 год
Киевским террористом оказался гражданин Узбекистана
Кто может оформить автокредит со скидкой
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию