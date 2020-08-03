ЦБ: Запрет вносить наличные на анонимные кошельки не затронет проездные

Запрет на пополнение наличными анонимных электронных кошельков, который вступил в силу 3 августа, не распространяется на транспортные карты, выпускаемые транспортными организациями или пополняемые через них, и не распространяется на школьные карты, поскольку такие карты не являются анонимными. Такие разъяснения опубликовал Банк России.

Согласно вступившим в силу поправкам в закон о национальной платежной системе, клиенты "Яндекс.Денег", QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки, смогут вносить на них деньги только через счет в банке, а не наличными через электронные платежные терминалы. РБК со ссылкой на участников рынка указывает, что поправки затрагивают также карты школьников и те транспортные карты, которые работают по модели электронных кошельков, например, карты "Стрелка".

"Банк России взаимодействует со всеми основными операторами транспортных карт для сохранения доступности услуги пополнения наличными, - говорится в сообщении регулятора. - В том случае, если внутренняя система оператора настроена таким образом, что пополнение карт происходит не через транспортную организацию и попадает под действие поправок к закону о национальной платежной системе, у операторов есть время до 1 октября 2020 года, чтобы скорректировать свою бизнес-модель".

До 1 октября действуют регуляторные послабления Банка России, введенные с началом пандемии.