Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа

Атос в России больше, чем Портос

Премьеру документального фильма "Атос влюбленными глазами" Первый канал приурочил к юбилею Вениамина Смехова. После выхода фильма "Д"Артаньян и три мушкетёра" в 1978 году, Смехову писали даже самые юные поклонницы. "Я вас люблю и день и ночь и снова ночь и день. Но я ни разу не коснусь тебя мой милый Вень. И были коллективные письма от девочек… мушкетёрок… Пришлите себя цветного, черно-белый вы у нас есть!" Начиная работать над этим фильмом, съемочная группа не предполагала, что пандемия и самоизоляция поставят на паузу их работу. В итоге решили доверить жене Смехова - Галине Аксеновой или просто Глаше (как ее называет Вениамин Борисович) - ответственную роль собеседницы, с которой он будет делиться своими мыслями и воспоминаниями на камеру и на мобильный телефон. Тем более, что Галина (Глаша) не только кандидат искусствоведения, но и сценарист, режиссер и автор документальных программ. Так что фильм с одной стороны - эксперимент, с другой - тонкая, а местами пронзительная работа. Когда двое вместе уже сорок лет, это больше, чем диалог мужа и жены... В фильме также приняли участие: Алика и Елена Смеховы - дочери, Артем, Макар и Леонид Смеховы - внуки, Михаил Боярский, Валентин Смирнитский, Никита Высоцкий, Чулпан Хаматова, Светлана Сурганова и Алексей Кортнев.

Первый канал, 9 августа, 10:10

Караоке - на ТВ

Гарик Мартиросян возвращается на Первый канал в премьерных выпусках музыкального проекта.

"Щас спою". Напомним, что это музыкальное шоу, в котором "худшие вокалисты страны" собираются на одной сцене, чтобы исполнить заветную мечту - превзойти себя и спеть так хорошо, как никогда раньше. Все кандидаты проходят серьезный отбор: никаких профессиональных исполнителей и выпускников музыкальных школ, главное условие для участия - отсутствие слуха и голоса при непреодолимом желании петь на публике. Из 1200 заявок отобрали 30. В каждом выпуске "Щас спою" - пять "вокалистов". Победит тот, чье пение причинит минимальный вред окружающим и за кого проголосует большинство зрителей в зале. Счастливчик получит приз и аплодисменты за волю к победе и преодоление себя.

Первый канал, 9 августа, 23:30

"Где мы с тобой танцуем вальс?"

К 75-летию композитора Александра Журбина канал "ТВ Центр" покажет посвященный ему выпуск программы "Мой герой". Журбин учился в музыкальной спецшколе, окончил консерваторию по классу виолончели. И уже в 15 лет написал свою первую симфонию. Далее была служба в армии в ансамбле песни и пляски Туркестанского военного округа, продолжение учебы уже в Институте им. Гнесиных в Москве, аспирантура в Ленинграде... А потом Журбин написал "Орфея и Эвридику" - зонг-оперу? "Эскадрон гусар летучих", "Колье Шарлотты", "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Московская сага", "Тяжелый песок" - Журбин написал композиции для этих и многих других фильмов. "Писать музыку для кино - это заветная мечта каждого композитора", - считает Александр Борисович. В жизни Журбина было все: и удачи в творчестве, и переезд с семьей в США, и работа там - успешная, но не принесшая всемирной славы, и возвращение на родину. И все это время рядом с ним была жена Ирина.

"ТВ Центр", 7 августа, 13:40

Посвящение Князеву

9 августа юбилей отмечает актер, театральный педагог и ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев. После школы он мечтал о Щукинском театральном училище, однако его не приняли, и поступил в Тульский политехнический институт. Получив диплом горного инженера, поехал в Москву и был принят в Театральное училище им. Бориса Щукина. В 1982 году Князев стал артистом Театра имени Евгения Вахтангова. К 65-летию Евгения Князева смотрите на телеканале "Россия К": спектакль Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова "Посвящение Еве" (8 августа 14:45) в постановке Сергея Яшина и программу "Линия жизни" (8 августа 16:35). В программе "Евгений Князев рассказывает о театре, который его очаровал еще в детские годы, пойдет речь и о работе с режиссерами П. Фоменко, Р. Туминасом, о ролях и спектаклях, сыгранных на сцене Вахтанговского театра, о главной роли в сериале "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время", и о том, чему Князев пытается научить своих студентов.

"Россия К", 8 августа, 14:45 и 16:35

В поисках затонувших кораблей

Первый канал продолжает цикл фильмов к 175-летию Русского Географического Общества. Лента "Великие реки России. Лена" в эфире 9 августа в 08:20. Авторы фильма отправляются на Север вниз по Лене, чтобы увидеть ее богатства... Автор - Евгения Лавренова, режиссеры: Ильдар Измайлов и Никита Сутырин. Фильм "Лефорт. Балтийская легенда" зрители смогут посмотреть 4 августа в 23:30. В 2013 году на дне Финского залива был обнаружен парусник "Лефорт", затонувший в Балтийском море 10 сентября 1857 года. Его называли российским "Титаником". Линейный парусный корабль "Лефорт" был заложен в 1833 году. Это была настоящая плавучая крепость: длина - 69 метров, высота - более 60 метров, водоизмещение - 3,5 тысячи тонн. Инженеры были уверены, что этот корабль непотопляем. Более 20 лет он курсировал по Балтике без каких-либо происшествий, но во время выполнения рядового двухдневного перехода из Ревеля в Кронштадт "Лефорт" внезапно и стремительно затонул. На его борту было 843 человека - офицеры, матросы, а также их жены и дети. Спастись не удалось никому... Режиссёр - Глеб Добровольский.

Премьера фильма "Охотники за ураном. Красноярское дело геологов" - 3 августа в 23:30. Авторы фильма первыми получили доступ к засекреченным документам президентского архива и смогли пролить свет на обстоятельства трагедии 1949 года. Автор и режиссёр - Мария Вингарт.

Новую ленту "Чукотский спецназ" канал покажет 5 августа в 23:30. Автор: Татьяна Рощина, режиссёр: Роман Новолокин. В экспедицию на Чукотку отправились ученый-этнограф Константин Куксин и чукча Женя Кайпанау, по-чукотски - Умка.

Первый канал, 3, 4, 5 и 9 августа, 23.30.

Коллекция Хаяо Миядзаки

На КиноПоиск HD выходит полное собрание фильмов великого аниматора и студии Ghibli. Премьера состоится в два этапа: 6 августа появится основная часть коллекции, включая такие хиты, как "Навсикая из долины ветров","Мой сосед Тоторо", "Ходячий замок", "Ведьмина служба доставки", "Еще вчера", "Порко Россо", "Унесенные призраками", "Принцесса Мононоке"и "Небесный замок Лапута", а 30 августа коллекция дополнится последними фильмами студии "Сказание о принцессе Кагуя" и "Воспоминания о Марни", картиной 1993 года "Здесь слышен океан" и документальной картине о студии и самом Миядзаки "Царство грез и безумия".

КиноПоиск HD, с 6 августа

Олимпиада-80: все, что вы хотели знать

К юбилею Олимпиады-80 информационный портал LIFE представляет документальный фильм "Олимпиада-80. Борьба за игры", рассказывающий о подготовке к Олимпийским играм. 40 лет назад СССР получил уникальную возможность провести Олимпийские игры в Москве впервые в Восточной Европе. Масштаб Олимпиады поражает до сих пор, и работа по подготовке к этому событию была проделана грандиозная. Она началась задолго до церемонии открытия, в 1974 году. Фильм посвящён этим трудным и интересным шести годам подготовки. Специально для картины организаторы и очевидцы поделились уникальной информацией: рассекретили документы Леонида Брежнева об отмене Олимпиады, рассказали, как создавали спецподразделение КГБ - группы "Альфа", разгласили, какие атаки удалось предотвратить и при чём здесь вирус, а также как удалось победить Лос-Анджелес на голосовании МОК. Съёмочная группа побывала в гостях у Виталия Георгиевича Смирнова, первого заместителя председателя оргкомитета Олимпиады-80, Михаила Васильевича Головатова, полковника КГБ в отставке и бывшего командира группы "Альфа", Калерии Венедиктовны Кисловой, легендарного советского телевизионного режиссера, и многих других. Также LIFE выпустил digital-спецпроект под одноимённым названием "Олимпиада-80. Борьба за Игры". В проекте редакция собрала множество историй, которые наглядно показывают, как в СССР относились к Олимпиаде.

LIFE.ru, с 5 августа

Найти и покарать Демона

Повтор сериала "Тот, кто читает мысли (Менталист)" - на Первом канале. Детектив снят в 2018 году. Даниил Романов превосходный физиономист, психолог-практик и знаток человеческих слабостей. Много лет он успешно работал "экстрасенсом" в популярном тв-шоу, помогая раскрывать различные преступления. Но после того, как он официально объявил в эфире, что собирается поймать маньяка по прозвищу Демон, тот убил его жену и дочь. Даниил бросил карьеру и стал консультантом в отделе Следственного комитета...

Первый канал, 3-5 августа, 00.30, 6 августа, 00.20

"Я вас люблю любовью брата..."

На телеканале Dомашний - премьера романтической 16-серийной мелодрамы "Солнечный ноябрь", главные роли в которой исполнили Ирина Гришак, Кирилл Дыцевич и Дмитрий Белякин. Брат и сестра из благополучной и обеспеченной семьи, в которой царят любовь и взаимопонимание, очень близки. Их отношения наполнены нежностью и юмором. Кирилл - лучший ученик гимназии, он хорошо рисует, популярен среди сверстников, отличник и просто всеобщий любимец. Нина же не хватает звезд с неба: она прилежная ученица, добра, мила, обаятельна, но и только. Случайно выясняется, что Нину перепутали в роддоме с другой новорожденной девочкой. По мере взросления девочка из неуверенного в себе, пассивного и не слишком удачливого подростка превращается в сильную деятельную личность, энергия которой объединяет и примиряет совершенно разных людей. Пройдя через серьезные испытания, потеряв и вновь обретя любовь своей жизни, победив страшную болезнь, Нина становится источником света и надежды не только для своей семьи и друзей, но и для всех тех, кто нуждается в помощи и поддержке.

Dомашний, 3 августа. 19:00

Право женщины

"Хватит!" - первый для START оригинальный документальный проект, премьера которого состоится 5 августа. Его соавторами стали документальный кинотеатр Nonfiction.film и студия "Амурские волны". Около полугода назад Настя Красильникова, журналистка и создательница Telegram-канала "Дочь разбойника" о "приключениях" сексизма в российских медиа и рекламе, обратилась к читательницам своего канала с предложением прислать ей свои истории, связанные с насилием. Более 300 человек откликнулись и прислали письма. Сегодня разговор Насти с читательницами разросся в документальный проект. Соведущий Красильниковой - актер Владимир Мишуков. Вместе они обсудят истории женщин, переживших насилие в разных ситуациях: на работе, в роддоме, дома, во взрослом и детском возрасте. Откровенные рассказы и цифры станут поводом для разговора. В проекте "Хватит!" будет шесть серий, каждая из которых посвящена отдельному аспекту насилия. Серии будут выходить по одной в неделю по средам на Start и Nonfiction.film.

START, с 5 августа.

Тайны американской политики

Документальный проект "Болото", раскрывающий тайны американской политики - на сервисе Amediateka. В центре внимания - три конгрессмена-республиканца, поддерживающих решение Дональда Трампа "осушить болото". Именно так президент США называл свои планы по реформированию госаппарата: предполагалось, что Вашингтон будет очищен от лоббистов, коррупции и кумовства. Создатели фильма пытаются заглянуть за кулисы сложных политических игр и обнажить главные проблемы американского правительства.

Amediateka, с 5 августа

В самом сердце комедии

Мультимедийный сервис Окко и ViacomCBS Networks International - международное подразделение глобальной развлекательной компании ViacomCBS, пополнили библиотеку подписки Paramount+ топовым контентом Comedy Central. Он включает в себя популярный сериал "Ки и Пил" и новые для российского рынка шоу - "Пьяная история" и "Внутри Эми Шумер". В дальнейшем линейка контента будет постоянно расширяться. В каждом выпуске комедийного шоу "Пьяная история" (Drunk history) ведущий Дерек Уотерс приглашает гостя, который пересказывает события из мировой истории: это могут быть и современные истории - об актере Кларке Гейбле, рождении хип-хопа, так и рассказы из более раннего времени - о Распутине, американских президентах и прочие. Изюминка шоу в том, что рассказчик находится в состоянии легкого опьянения, поэтому речь героев может сбиваться, а также возникают смешные моменты. Комедийный сериал "Ки и Пил" (Key and Peele) состоит из различных скетчей на абсолютно разные темы: от поп-культуры, до острых социальных вопросов и стереотипов. Шоу "Внутри Эми Шумер" - это откровенный и ироничный сериал, дающий ответы на популярные вопросы простым и очень смешным языком. Шоу состоит из скетчей, стендап выступлений, а также интервью людей на улице. Это шоу - обладатель премии "Эмми" в 2015 и 2016 годах.

Большой бокс

Весь в август в Амедиатеке большой бокс. На сервисе и на телеканале А1 (Amedia TV) пройдут трансляции всех боев Matchroom Fight Camp, где в финальном поединке встретятся Александр Поветкин и Диллиан Уайт. Сразу после прямых эфиров все бои будут доступны в записи в онлайн-кинотеатре . Первый турнир состоится 1 августа, возглавят его британские боксеры Сэм Эггингтон и Тэд Чизмен.

Amediateka, 1 августа

Матч года

Первый канал представляет прямую трансляцию Матча за Суперкубок России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" (чемпионом и обладателем Кубка России) и столичным "Локомотивом" (2-е место в чемпионате России).

Первый канал, 7 августа, 21:30