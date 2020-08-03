Экипаж Crew Dragon покинул борт корабля

Американцы Даглас Херли и Роберт Бенкен покинули корабль Crew Dragon, который вечером 2 августа приводнился в Мексиканском заливе. Астронавты прошли медосмотр, после чего их доставили на авиабазу Пенсакола. Экипаж чувствует себя хорошо, рассказали в НАСА.

Напомним, 1 августа Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС и спустя несколько часов совершил посадку на воду у берегов штата Флорида. Первым борт корабля покинул Бенкен, показав в камеру большой палец. "Спасибо за то, что осуществили самую сложную и самую важную часть миссии", - цитирует Херли ТАСС.

Добавим, что в операции по эвакуации астронавтов принимали участие более 40 специалистов НАСА и компании SpaceX, два поисково-спасательных судна, два скоростных катера и несколько вертолетов.