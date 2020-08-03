ФСБ: Обвинения Ивану Сафронову не связаны с его работой в СМИ

Союз журналистов России опубликовал у себя на сайте ответ Центра общественных связей ФСБ России по поводу расследования резонансного уголовного дела о госизмене в отношении бывшего корреспондента газет "Ведомости" и "Коммерсант" Ивана Сафронова.

В СЖР напомнили, что направили 8 июля официальный запрос на имя директора ФСБ Александра Бортникова с просьбой предоставить информацию о том, связано ли задержание и возбуждение уголовного дела в отношении Ивана Сафронова с его журналистской деятельностью.

Отмечается, что в ответе ЦОС ФСБ говорится, что инкриминируемое Сафронову "преступное деяние не имеет отношения к его профессиональной журналистской деятельности".

Напомним, в середине июля советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову следователь ФСБ предъявил официальное обвинение в государственной измене.

При этом все детали этого обвинения держатся в строжайшем секрете и не доступны даже адвокатам Сафронова. Известно лишь, что речь идёт о сотрудничестве с одной из стран НАТО и передаче им данных о военно-техническом сотрудничестве России со странами Ближнего Востока и Африки.