"Газпром" оспорит штраф в 57 млн евро из-за "Северного потока-2"

"Газпром" обжалует решение польского антимонопольного регулятора UOKiK, решившего оштрафовать российскую компанию на сумму в 213 млн злотых - более 57 млн евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

В нем говорится, что запрошенная информация не имела никакого отношения к антимонопольному расследованию польского регулятора. "Газпром" ранее уже просил UOKiK представить обоснование правомерности запроса этой информации, но ответа не получил. Помимо российской компании в деле фигурируют Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. То есть все участники финансирования проекта.

Польское ведомство со своей стороны настаивает, что все финансовые операции связанные со строительством газопровода "Северный поток-2", должно были согласовываться с UOKiK. С точки зрения польского регулятора соглашение о партнерстве Nord Stream 2 AG с европейскими компаниями было заключено с целью обойти нормы антимонопольного законодательства.