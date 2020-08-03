Хет-трик Свечникова помог "Каролине" обыграть "Рейнджерс" Панарина

Три гола российского форварда "Каролины" Андрея Свечникова обеспечили его команде второй успех в серии до трех побед против "Нью-Йорк Рейнджерс".

"Каролина" и "Рейнджерс" провели уже второй матч в серии. Победа "ураганов" в первой встрече дала им психологическое преимущество. Но главным залогом успеха во втором поединке стал российский вундеркинд "Каролины" Андрей Свечников. Он оформил хет-трик. Первый гол стал следствием неуверенной игры возрастного голкипера "Рейнджерс" Хенрика Лундквиста, который заменяет получившего повреждение Игоря Шестеркина. Свечников бросил с угла, и вратарь своей команде совсем не помог.

На выручку команде из Нью-Йорка пришел Артемий Панарин, который при игре пять на три сумел открыть счет голам после перерыва, вызванного пандемией. Но во втором периоде "Каролина" ответила на это двумя шайбами. В большинстве отличился Свечников, который могучим броском почти от синей линии пробил голкипера, а затем отличился Джордан Мартинюк.

В третьем периоде гол Свечникова окончательно добил "рейнджеров". Отыграть три шайбы за восемь с небольшим минут им не удалось.

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу "Каролины". Третий матч пройдет 5 августа.