Японский "Запорожец" превратили в биг-фут и продают за 1,3 млн рублей

На eBay появилось объявление о продаже биг-фута, созданного на базе старенького кей-кара Honda Z600. Автомобиль имеет прозвище Honduki и ценник 17 500 долларов.

Информации о машине мало. Известно, что донорская модель 1972 года выпуска. Кузов хэтчбека был закреплён на рамной конструкции.

Honduki оснастили системой полного привода, модифицированным бензиновый двигателем 1.3 литра и пятиступенчатой механической коробкой передач. От какого автомобиля был позаимствован 4х4, каким образом дорабатывались двигатель и коробка - об этом продавец ничего не сообщает. Известно лишь, что установлен карбюратор Weber и турбокомпрессор.

Автомобиль ездит на огромных 33-дюймовых колёсах.

"Однозначный победитель любого шоу", - охарактеризовал свой лот продавец.

Торги завершились, автомобиль не был продан. Не исключено, что виной всему высокая цена - 17 500 долларов (примерно 1 300 000 рублей).