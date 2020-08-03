Какие меры поддержки автопрома продлят на 2021 год

В этом году на стимулирование спроса в автопроме выделяется 45 миллиардов рублей: это позволит поддержать продажи свыше 200 тысяч автомобилей в разных сегментах. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

На будущий год меры поддержки планируется сохранить, но объемы помощи будут другими. В 2021 году продлятся программы льготного автокредитования, перевода автомобилей на газомоторное топливо, автолизинга, а также "Доступная аренда". Последняя сохранится в тех формах, которые продемонстрировали свою эффективность за два года, а также заинтересованность клиентов.

- Если мы говорим про льготное кредитование, мы исходим из того, что этот пакет мер поддержки должен перейти и на 2021 год, остается открытым вопрос объемов, - уточнил Денис Мантуров.

В этом году, по данным Минпромторга, загрузка автозаводов по стране будет на уровне 40-44 процентов мощностей. Созданные в России мощности рассчитаны на выпуск 3 миллионов автомобилей в год.

- Продажи уже сокращались до своего минимума, на 70 с лишним процентов. Сегодня - по сравнению с прошлым годом - сокращение около 30 процентов. Если говорить по концу года, мы очень рассчитываем, что уйдем в минус не более, чем на 15-20 процентов. Результаты следующего года должны быть не хуже текущего, а с учетом того, что мы все-таки в этом году используем очень серьезные меры поддержки для автопрома, 2021 год должен быть не хуже этого, возможно, с небольшим плюсом, - подчеркнул министр.