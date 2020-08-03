Kia Stinger получил новую оптику, большие экраны и звук двигателя из колонок

Обновленный Kia Stinger официально будет представлен в ближайшее время, но как внешне изменится машина, уже не секрет, так как готовый автомобиль сфотографировали на дорогах Кореи.

Внешние изменения больше примечательны, чем приметны: если вы не знаете Stinger нынешнего поколения до деталей, то обновленную машину даже не опознаете.

Главное внешнее изменение - новая оптика. Фары на светодиодах из линзованных стали матричными, то есть высокоэффективное адаптивное головное освещение станет принадлежностью всех Stinger. Кроме того, применена новая световая маркировка дневных огней: вместо сдвоенных "L" на каждую фару нечто вроде сдвоенного знака "=".

Задние фонари с полностью иной графической схемой: сейчас красный отражатель лежит по контуру фонарей, фонари заднего хода и указатели поворотов под белым отражателем в его пределах, на обновленной машинах - сегментация послойная по горизонтали, плюс декоративная прежде накладка соединяющая фонари, теперь выполняет роль задних габаритов. Ниже нее стоп-сигналы, еще ниже - указатели поворота и фонари заднего хода.

Другая деталь - эмблема марки к кормовой части бесследно исчезла, ее место занял большой логотип "Stinger" курсивом.

По неофициальным данным, среди прочих изменений Stinger получил 12,3- и 10,25-дюймовые информационные дисплеи вместо аналогового щитка приборов, отделку передней консоли и ступицы рулевого колеса кожей, более широкий набор более продвинутых систем ассистирования водителю и функцию имитации рыка мотора электроникой при разгонах.

Что касается механической части, на смену двигателям 2,0 л (252 л.с.) и 3,3 л (365 л.с.) придут более эффективные и производительные моторы семейства SmartStream - 2,5 л (300 л.с.) и 3,3 л (375 л.с.). Из-за особенностей налогообложения, для России, возможно, оставят прежние силовые агрегаты.

Фото: www.autoherald.co.kr