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03.08.2020 11:20
Рубрика: Легковые авто

Личные данные миллиона водителей Москвы и Подмосковья выставили на продажу

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мошенники получили личные данные около миллиона автомобилистов из Москвы и Московской области. Полученную информацию выставили на продажу. Речь идет не только об именах и телефонах столичных водителей, но и VIN-кодах их авто и номерах ПТС.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Как сообщает "Коммерсант", выставленные на продажу данные актуальны по состоянию на конец прошлого года. По словам экспертов, судя по сочетанию информации, база создавалась для продаж страховых полисов.

Чем может грозить автовладельцам раскрытие этой информации? Эксперты, в частности, отмечают, что знание VIN-номера позволяет получить данные о сигнализации, которая установлена на авто, а данные владельца помогают определить место парковки. И здесь возможны разного рода мошенничества - от оплаты штрафов до поддельных прав на автомобиль.

В связи с подобными утечками в Госдуме обсуждают ужесточение ответственности за распространение такой информации.