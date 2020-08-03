Марат Хуснуллин: Банки выдали более 100 тысяч кредитов по ипотеке под 6,5%

С конца апреля банки выдали 103,3 тысячи кредитов по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он рассказал:

- Ипотека с господдержкой увеличила спрос на жилье, можно говорить о ее популярности среди россиян. Программу ипотеки под 6,5% запустили в конце апреля, за это время банки выдали более 100 тысяч кредитов. Благодаря принятой мере даже на фоне кризиса выдача ипотечных кредитов перекрыла прошлогодние показатели.

По его данным, использовано уже 30% лимита программы: "Со старта программы банки выдали кредиты на сумму около 270 млрд рублей. Учитывая, что правительство приняло решение об увеличении общей суммы кредитов, сейчас использовано менее трети запланированного лимита".

Напомним, сегодня в ходе совещания с вице-премьерами председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил об увеличении общей суммы кредитов, которую банки смогут выдавать по льготной программе, с 740 млрд до 900 млрд рублей. Он сообщил также, что первоначальный взнос может быть снижен по льготной ипотеке с 20% до 15%. Таким образом, в программе смогут участвовать заемщики, которые не успевали накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года.