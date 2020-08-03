Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России снижен до 15%

"Теперь сделаем следующий шаг. Снизим размер первоначального взноса с 20 до 15 процентов", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями о подписании необходимого постановления. Это сделает доступной льготную программу тем гражданам, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября, когда завершится заключение новых кредитных договоров. Такая же возможность, подчеркнул глава правительства, появится в рамках ипотеки для семей с детьми и дальневосточной ипотеки.

Кроме того, решено увеличить общую сумму кредитов, которую смогут выдать банки под 6,5 процентов, с 740 до 900 миллиардов рублей. "Благодаря этому свои жилищные условия смогут улучшить не менее 310 тысяч семей", - заявил Мишустин.