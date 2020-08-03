Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Владимир Кузьмин 
10:57 03.08.2020

Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России снижен до 15%

Правительство продолжает совершенствовать программу льготной ипотеки под 6,5 процентов, чтобы охватить максимальное количество граждан, которые хотели бы воспользоваться этой возможностью для улучшения своих жилищных условий. Ранее был повышен максимальный размер займа: до 12 миллионов для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 миллионов для остальной России. Это позволило выдавать кредиты на покупку квартир большей площади.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Теперь сделаем следующий шаг. Снизим размер первоначального взноса с 20 до 15 процентов", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями о подписании необходимого постановления. Это сделает доступной льготную программу тем гражданам, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября, когда завершится заключение новых кредитных договоров. Такая же возможность, подчеркнул глава правительства, появится в рамках ипотеки для семей с детьми и дальневосточной ипотеки.

Кроме того, решено увеличить общую сумму кредитов, которую смогут выдать банки под 6,5 процентов, с 740 до 900 миллиардов рублей. "Благодаря этому свои жилищные условия смогут улучшить не менее 310 тысяч семей", - заявил Мишустин.

ЦБ РФ переложит хлопоты и расходы по страхованию ипотеки на банки

Сейчас читают

Жилая недвижимость
01.08.2020

Что выгоднее: квартира или частный дом

Что выгоднее: квартира или частный дом

За время самоизоляции спрос на частные дома в России вырос на 40 процентов, показал опрос. Оно и понятно: одно дело - сидеть в квартире, и совсем другое - иметь приусадебный участок, где можно погулять. Мы разобрались, во сколько обойдется строительство

Работа власти
31.07.2020

Володин подвел итоги работы Госдумы по упрощению строительства

Володин подвел итоги работы Госдумы по упрощению строительства

Вячеслав Володин рассказал о результатах работы Госдумы в весеннюю сессию над законами, которые существенно повысят эффективность работы строительной отрасли. Нижняя палата приняла порядка пятидесяти поправок, которые сокращают бюрократические процедуры, а значит - и сроки строительства

Жилая недвижимость
31.07.2020

Названы районы, квартиры в которых подорожают из-за "удаленки"

Названы районы, квартиры в которых подорожают из-за "удаленки"

Переход на удаленную работу может изменить соотношение цен на квартиры в разных городских районах. Аналитики составили прогноз, какое жилье может заметно подорожать в ближайшие десять лет