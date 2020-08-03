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03.08.2020 18:07
Рубрика: Легковые авто

Mercedes-Benz готовит самый доступный G-Class с мотором 2.0 литра

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Китайский рынок в силу своего объёма вправе требовать от производителей выпуска таких машин, какие хочет видеть потребитель. И китайцы выпросили у Mercedes-Benz новую версию "Гелендвагена" - G 350, которая станет самой доступной в линейке.

Фото: скриншот с youtube.com
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Основная задача Mercedes-Benz - сделать цену на G-Class ниже 1 469 000 юаней, чтобы освободить покупателей модели от налога на роскошь. Самая доступная версия "Гелика" в Китае в настоящее время стоит 1 629 000 юаней.

Прототип Mercedes-Benz G 350 внешне отличается от G 500 шильдиками и колёсами меньшего размера. Не исключено, что новинке урежут опциональное оснащение, но судя по фотографии салона прототипа, корректировка комплектации будет минимальной.

Цена будет уменьшена также благодаря установке турбированной бензиновой двухлитровой "четвёрке" M264, отдача которой составляет 299 л.с. (400 Нм). Двигатель сагрегатирован с девятиступенчатым "автоматом". Система полного привода останется такой же, как у "старших" версий - с тремя блокировками дифференциалов.

С большой долей вероятности можно говорить о том, что G 350 будет исключительным предложением для китайского рынка.

В России Mercedes-Benz G-Class продаётся с дизелями мощностью 249 и 330 л.с., а также 585-сильным бензиновым V8 объёмом 4.0 литра, предлагаемым для "заряженной" версии G 63 AMG. Цена на внедорожник начинается от 9 990 000 рублей.

Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn
#Mercedes-Benz