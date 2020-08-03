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03.08.2020 07:03
Рубрика: В мире

Microsoft до 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok

Американская компания Microsoft в ближайшие недели продолжит переговоры с китайской ByteDance о покупке популярного приложения TikTok. Завершить их планируется не позднее 15 сентября, сообщили в Microsoft.

Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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Отмечается, что решение о продолжении обсуждения вопроса о покупке TikTok было принято после разговора между гендиректором Microsoft Сатьей Наделлой с президентом Дональдом Трампом. "В ходе этого процесса Microsoft надеется на продолжение диалога с правительством Соединенных Штатов, в том числе с президентом", - цитирует РИА Новости заявление на сайте компании.

Microsoft намерена приобрести TikTok при условии полного анализа безопасности и предоставления надлежащих экономических выгод США. Предполагается, что в случае успеха сделки к Microsoft перейдет также контроль за операциями приложения в Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны. Власти США неоднократно высказывали озабоченность вопросом безопасности личных данных, с которыми работает TikTok.

В мире США Компании Информационные технологии Microsoft

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