Microsoft до 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok

Американская компания Microsoft в ближайшие недели продолжит переговоры с китайской ByteDance о покупке популярного приложения TikTok. Завершить их планируется не позднее 15 сентября, сообщили в Microsoft.

Отмечается, что решение о продолжении обсуждения вопроса о покупке TikTok было принято после разговора между гендиректором Microsoft Сатьей Наделлой с президентом Дональдом Трампом. "В ходе этого процесса Microsoft надеется на продолжение диалога с правительством Соединенных Штатов, в том числе с президентом", - цитирует РИА Новости заявление на сайте компании.

Microsoft намерена приобрести TikTok при условии полного анализа безопасности и предоставления надлежащих экономических выгод США. Предполагается, что в случае успеха сделки к Microsoft перейдет также контроль за операциями приложения в Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны. Власти США неоднократно высказывали озабоченность вопросом безопасности личных данных, с которыми работает TikTok.