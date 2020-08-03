МИД: Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств

Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Беларуси, которая является нашим ближайшим другом и союзником. Об этом заявили в МИД РФ в связи с задержанием 33 россиян.

Как подчеркнули на Смоленской площади, арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами. Москва настаивает на объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего и скорейшем освобождении задержанных россиян.

Данное происшествие стало одной из тем, которые осуждались 3 августа на встрече заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко и посла Беларуси в Москве Владимира Семашко.

Напомним, в ночь на 29 июля в Беларуси были задержаны 33 россиянина. В Москве их задержание назвали безосновательным.

Как рассказал консул РФ в республике Кирилл Плетнев, сами задержанные выражают недоумение сложившейся ситуацией. Конечным пунктом их поездки являлось одно из государств Латинской Америки, а в Беларуси они находились транзитом. К тому же с собой у них не было никаких запрещенных к провозу вещей.