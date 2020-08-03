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03.08.2020 16:26
Рубрика: В мире

Консул РФ рассказал о беседе с задержанными в Беларуси россиянами

Текст: Юрий Когалов

Задержанные в Беларуси россияне выражают недоумение сложившейся ситуацией. Об этом в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" рассказал консул РФ в республике Кирилл Плетнев.

Во время беседы с российскими дипломатами задержанные подчеркнули, что конечным пунктом их поездки являлось одно из государств Латинской Америки, а в Беларуси они находились транзитом. "25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минска в Стамбул. После чего в третью страну", - передал их слова консул.

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Некоторые противоречия в их показаниях Плетнев объяснил сложностью положения россиян. Им предстояло попасть на другой континент по сложному маршруту. И вдруг они неожиданно оказались в следственном изоляторе под подозрением в нарушениях по уголовным статьям. "В такой ситуации очень сложно быстро и оперативно сориентироваться и понять, что отвечать и уж тем более как отвечать, чтобы у следователей не возникало никаких сомнений и подозрений в их словах", - обратил внимание дипломат. Он подчеркнул, что запрещенных к провозу через границу вещей при россиянах не было. "Все, что находилось в их багаже, - это одежда, предметы личной гигиены и лекарства", - отметил Плетнев.

"В ходе беседы они выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями", - подчеркнул дипломат.

Напомним, в ночь на 29 июля в Беларуси были задержаны 33 россиянина. В Москве их задержание назвали безосновательным.

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