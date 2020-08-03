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03.08.2020 22:11
Рубрика: В мире

На борту жестко севшего в Мали самолета было семь россиян

Текст: Юрий Когалов

На борту совершившего жесткую посадку в Мали самолета было семь россиян. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные посольства.

На борту было 11 человек, среди которых семеро россиян, они получили незначительные травмы, у одного из пилотов подозрение на перелом ноги.

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Самолет принадлежал российской авиакомпании Utair и был зафрахтован ООН. Он перевозил сотрудников миссии MINUSMA из столицы Бамако и при посадке в аэропорту Гао ударился о землю и выкатился за пределы полосы, зарывшись в грунт. Как заявил специальный представитель генерального секретаря ООН и глава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали Махамат Салех Аннадиф, будет проведено расследование, чтобы как можно скорее определить причину инцидента.

На место происшествия направлены силы быстрого реагирования, входящие в состав MINUSMA.

Посольство РФ держит ситуацию на контроле, находится на связи с миссией ООН в Мали и местными властями.

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