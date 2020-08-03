Названы самые высокооплачиваемые отрасли в России

В России высокую зарплату в основном получают специалисты шести отраслей. На первом месте - "Рыболовство и рыбоводство", где почти треть работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц.

Таковы данные исследования, проведенного по заказу РИА Новости. Отмечается, что высокие зарплаты в рыболовстве являются отчасти компенсационными, так как ловля рыбы осуществляется в тяжелых условиях в открытом море, вдали от дома. На втором месте - финансовая деятельность. В этой отрасли 27,3% работников являются высокооплачиваемыми. Третьей в списке стала добыча полезных ископаемых.

Также самыми высокооплачиваемыми стали IT, связь и массовые коммуникации, профессиональная и техническая деятельность, а также сфера науки. Эксперты отмечают, что получившиеся доли работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц в шести отраслях-лидерах свидетельствуют, что высокие зарплаты могут получать не только крупные начальники, но и очень хорошие специалисты, а порой даже и обычные работники.

Ранее эксперты составили список самых высокооплачиваемых работ на "удаленке" в России. Согласно данным интернет-портала "Работа.ру", первыми в этом рейтинге стоят главные бухгалтеры. Хорошо подзаработать без походов в офис могут переводчики с английского языка. Достойную зарплату и удаленную работу предлагают также специалистам по продажам и IT-сферы.