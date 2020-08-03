Netflix выпустит документальный сериал о культовых видеоиграх

Стриминговый сервис Netflix покажет документальный мини-сериал о золотом веке видеоигр, сообщает портал Nintendo.

Картина под названием High Score ("Рекорд") будет состоять из шести серий.

В центре сюжета - изобретательность и сила воли компьютерных пионеров и гейм-дизайнеров со всего мира, создавших культовые миры Space Invaders, Final Fantasy, Street Fighter II, Mortal Kombat, Sonic the Hedgehog и Madden NFL.

Это история о том, как непревзойденные инновации построили многомиллиардную индустрию. Помимо истории становления классических видеоигр, создатели фильма представят неизвестные ранее подробности от самих создателей игровых империй.

Остальные детали пока держатся в секрете, ожидается, что Netflix скоро представит трейлер проекта.

Премьера намечена на 19 августа.