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Netflix выпустит документальный сериал о культовых видеоиграх

Новости
    03.08.2020, 16:50
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: youtube.com/ Maddoxx RetroGame Фото: youtube.com/ Maddoxx RetroGame
Фото: youtube.com/ Maddoxx RetroGame

Стриминговый сервис Netflix покажет документальный мини-сериал о золотом веке видеоигр, сообщает портал Nintendo.

Фото: kinopoisk.ru
Идрис Эльба подтвердил, что по сериалу "Лютер" снимут фильм

Картина под названием High Score ("Рекорд") будет состоять из шести серий.

В центре сюжета - изобретательность и сила воли компьютерных пионеров и гейм-дизайнеров со всего мира, создавших культовые миры Space Invaders, Final Fantasy, Street Fighter II, Mortal Kombat, Sonic the Hedgehog и Madden NFL.

Это история о том, как непревзойденные инновации построили многомиллиардную индустрию. Помимо истории становления классических видеоигр, создатели фильма представят неизвестные ранее подробности от самих создателей игровых империй.

Остальные детали пока держатся в секрете, ожидается, что Netflix скоро представит трейлер проекта.

Премьера намечена на 19 августа.

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