О'Брайен: США надеются на заключение соглашение по ядерным вооружениям

Соединенные Штаты надеются на соглашение с Россией и Китаем, ограничивающее все ядерные вооружения. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен в своей статье для The Washington Post.

Он напомнил, что в июне Москва и Вашингтон начали переговоры по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По словам О'Брайена, США с "осторожным оптимизмом" считают, что возможно достичь соглашения с Москвой и Китаем по рамочному контролю над вооружениями, который будет добиваться подлежащих верификации ограничений на все ядерное оружие, пишет РИА Новости.

Ранее Трамп заявил о том, что США будут рады заключить соглашение по ядерному оружию с Россией. По его словам, сейчас ведется совместная работа с Москвой над ядерным соглашением по нераспространению. "Будет здорово, если у нас будет что-то в таком роде", - подчеркнул американский лидер.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок его действия истекает в феврале 2021 года. Ранее президент Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. Однако Пекин эту идею отверг.