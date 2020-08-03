Парламентарии Беларуси ратифицировали пакет международных договоров

На внеочередной сессии нижней палаты белорусского парламента, которая в понедельник приступила к работе в соответствии с указом президента страны, ратифицирован пакет международных договоров.

Как ранее уже информировал "СОЮЗ", глава государства на основании Основного закона страны принял решение о созыве обеих палат национального парламента для заслушивания ежегодного послания президента белорусскому народу и Национальному собранию, с которым Александр Лукашенко выступит 4 августа.

Постоянные комиссии, уточнил спикер палаты Владимир Андрейченко, на которого ссылается БЕЛТА, подготовили для включения в повестку дня текущей сессии три законопроекта. Парламентарии уже ратифицировали исполнительную программу между правительствами Беларуси и Египта о сотрудничестве в сфере высшего и послевузовского образования. Принят также проект закона о присоединении Беларуси к протоколу об обмене информацией в электронном виде между странами СНГ для осуществления налогового администрирования.

Кроме того, сообщает агентство, Палата представителей ратифицировала соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в странах ЕАЭС.