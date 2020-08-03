Итак, некто Пахомов получил штраф за то, что якобы не пропустил пешеходов. Подобной ситуации он не вспомнил и обжаловал штраф. Однако командир батальона ДПС оставил постановление в силе.
Пахомов обратился в суд. Дело в том, что в месте, где он якобы не уступил дорогу пешеходу, вообще нет пешеходного перехода. То есть ничего нарушить он не мог. Но дальнейшие разбирательства по делу выявили еще большие проблемы.
Как оказалось, решение о нарушении автомобилем правил было вынесено только на основании показания свидетеля. Причем не понятно: он сам подал жалобу или инспектор ее присовокупил потом. Но, главное, в ней написано: "не пропустил пешеходов, переходивших проезжую часть и двигавшихся по тротуару вдоль улицы Красных Партизан". Так они дорогу переходили или двигались по тротуару?
"Эти объяснения не подтверждают наличие пешеходного перехода в месте совершения вмененного Пахомову административного правонарушения", - указывает Верховный суд. Также эти показания не согласуются со временем совершения нарушения, установленным и указанным инспектором в постановлении.
"Из них следует, что пешеходы двигались по тротуару вдоль улицы Красных Партизан", - уточняет ВС. Но все эти данные не были исследованы нижестоящими судами. А было их три. И все три суда согласились с тем, что раз начальник батальона решил, что водитель виновен, значит, он виновен.
К сожалению, проблема установления виновности водителя в том, что он не уступил дорогу пешеходу, в большинстве случаев основано на субъективном мнении того, кто принимает решение. Без доказательств.
Проблема возникла, когда штраф по статье 12.18 за не- пропуск пешехода вырос в 2013 году в разы. И тут же сотрудники ГИБДД стали ловить водителей, двигавшихся в левом ряду восьмиполосной дороги, когда на правой ее стороне пешеход занес ногу над "зеброй". Одновременно с этим появились камеры, которые тупо фиксируют начало перехода пешеходом, а также возможность автомобиля пересечь этот переход без риска причинить ущерб.
Это было уже за гранью фантастики. Один из водителей даже обратился в Верховный суд с просьбой вообще отменить статью 14.1. Госавтоинспекция тогда представила свое видение этой темы, указав, что если пешеход далеко, то водителю не обязательно останавливаться перед переходом. А позже даже исправила статью, заменив слово "пропустить", которого в терминах тех же правил нет, на слова "уступить дорогу".
Этот термин прописан в пункте 1.2 ПДД: "Уступить дорогу (не создавать помех)" - требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость. То есть если на противоположной стороне дороги начал двигаться по "зебре" пешеход, это не означает, что водитель на другой стороне дороги должен остановиться и ждать, когда же этот пешеход наконец перейдет дорогу. Их траектории не совпадают по времени.
Тем не менее инспекторы пользуются устаревшими правилами. А суды им верят и вовсе не изучают правила дорожного движения. Во всяком случае, это подтвердило решение Тушинского суда Москвы, в котором судья, видя, что пешеход был далеко, а водитель не изменил траекторию движения и скорость передвижения, все-таки подтвердил решение инспекторов ГИБДД. По всей видимости, для решения этой проблемы необходимо решение Верховного суда, но мало кто из тех, кому был назначен незаконный штраф, готовы бороться до последнего. А жаль. Ведь в конечном итоге такие несправедливые решения не будут приниматься в отношении других ни в чем не повинных водителей.
Лев Воропаев, адвокат:
- К сожалению, стоит констатировать, что судебная практика однозначна по отношению к водителям, которые подъезжают к переходному переходу, на котором находится гражданин. Исходя из позиции судов, водитель должен стоять и ждать, когда пешеход пересечет всю дорогу. Доводы водителей о том, что они не создают помех в движении пешеходу, что у них не возникло обязанности уступить пешеходу дорогу, так как действия водителя не вынудили пешехода изменить скорость или направление движения (со ссылкой на понятие "уступить дорогу"), отвергаются судами с указанием на ошибочность толкования данной нормы, так как пункт 1.2 Правил, по мнению судов, указывает лишь на гипотетическую возможность, а не реальные последствия по изменению указанных параметров в движении пешеходов.
При этом не важно, на какой стороне дороги находится пешеход. Даже если дорога, например, имеет 10 полос и водитель двигается по 10-му ряду, а пешеход вступает на 1, то водитель все равно должен стоять и ждать. При этом суды указывают на то, что юридически значимым обстоятельством в данном случае является факт вступления пешехода на проезжую часть для осуществления перехода, что влечет за собой обязанность водителя остановиться, чтобы пропустить пешехода, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу, и лишь после этого продолжить движение.