Даже после того, как изменились правила дорожного движения, водителей продолжают привлекать к ответственности за то, что они якобы не уступили дорогу пешеходу. Даже когда они никак не могли помешать его переходу. Но новое слово в это дело внесла Краснодарская госавтоинспекция. Она оштрафовала водителя по показаниям свидетеля, даже не убедившись, а был ли переход. В этой истории пришлось разбираться Верховному суду, потому что предыдущие суды не осилили такую задачу.

Итак, некто Пахомов получил штраф за то, что якобы не пропустил пешеходов. Подобной ситуации он не вспомнил и обжаловал штраф. Однако командир батальона ДПС оставил постановление в силе.

Пахомов обратился в суд. Дело в том, что в месте, где он якобы не уступил дорогу пешеходу, вообще нет пешеходного перехода. То есть ничего нарушить он не мог. Но дальнейшие разбирательства по делу выявили еще большие проблемы.

Как оказалось, решение о нарушении автомобилем правил было вынесено только на основании показания свидетеля. Причем не понятно: он сам подал жалобу или инспектор ее присовокупил потом. Но, главное, в ней написано: "не пропустил пешеходов, переходивших проезжую часть и двигавшихся по тротуару вдоль улицы Красных Партизан". Так они дорогу переходили или двигались по тротуару?

"Эти объяснения не подтверждают наличие пешеходного перехода в месте совершения вмененного Пахомову административного правонарушения", - указывает Верховный суд. Также эти показания не согласуются со временем совершения нарушения, установленным и указанным инспектором в постановлении.

"Из них следует, что пешеходы двигались по тротуару вдоль улицы Красных Партизан", - уточняет ВС. Но все эти данные не были исследованы нижестоящими судами. А было их три. И все три суда согласились с тем, что раз начальник батальона решил, что водитель виновен, значит, он виновен.

К сожалению, проблема установления виновности водителя в том, что он не уступил дорогу пешеходу, в большинстве случаев основано на субъективном мнении того, кто принимает решение. Без доказательств.

Проблема возникла, когда штраф по статье 12.18 за не- пропуск пешехода вырос в 2013 году в разы. И тут же сотрудники ГИБДД стали ловить водителей, двигавшихся в левом ряду восьмиполосной дороги, когда на правой ее стороне пешеход занес ногу над "зеброй". Одновременно с этим появились камеры, которые тупо фиксируют начало перехода пешеходом, а также возможность автомобиля пересечь этот переход без риска причинить ущерб.

Установление виновности водителя в том, что он не уступил дорогу пешеходу, нередко основано на субъективном мнении автоинспектора

Это было уже за гранью фантастики. Один из водителей даже обратился в Верховный суд с просьбой вообще отменить статью 14.1. Госавтоинспекция тогда представила свое видение этой темы, указав, что если пешеход далеко, то водителю не обязательно останавливаться перед переходом. А позже даже исправила статью, заменив слово "пропустить", которого в терминах тех же правил нет, на слова "уступить дорогу".

Этот термин прописан в пункте 1.2 ПДД: "Уступить дорогу (не создавать помех)" - требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость. То есть если на противоположной стороне дороги начал двигаться по "зебре" пешеход, это не означает, что водитель на другой стороне дороги должен остановиться и ждать, когда же этот пешеход наконец перейдет дорогу. Их траектории не совпадают по времени.

Тем не менее инспекторы пользуются устаревшими правилами. А суды им верят и вовсе не изучают правила дорожного движения. Во всяком случае, это подтвердило решение Тушинского суда Москвы, в котором судья, видя, что пешеход был далеко, а водитель не изменил траекторию движения и скорость передвижения, все-таки подтвердил решение инспекторов ГИБДД. По всей видимости, для решения этой проблемы необходимо решение Верховного суда, но мало кто из тех, кому был назначен незаконный штраф, готовы бороться до последнего. А жаль. Ведь в конечном итоге такие несправедливые решения не будут приниматься в отношении других ни в чем не повинных водителей.

Компетентно

Лев Воропаев, адвокат:

- К сожалению, стоит констатировать, что судебная практика однозначна по отношению к водителям, которые подъезжают к переходному переходу, на котором находится гражданин. Исходя из позиции судов, водитель должен стоять и ждать, когда пешеход пересечет всю дорогу. Доводы водителей о том, что они не создают помех в движении пешеходу, что у них не возникло обязанности уступить пешеходу дорогу, так как действия водителя не вынудили пешехода изменить скорость или направление движения (со ссылкой на понятие "уступить дорогу"), отвергаются судами с указанием на ошибочность толкования данной нормы, так как пункт 1.2 Правил, по мнению судов, указывает лишь на гипотетическую возможность, а не реальные последствия по изменению указанных параметров в движении пешеходов.

При этом не важно, на какой стороне дороги находится пешеход. Даже если дорога, например, имеет 10 полос и водитель двигается по 10-му ряду, а пешеход вступает на 1, то водитель все равно должен стоять и ждать. При этом суды указывают на то, что юридически значимым обстоятельством в данном случае является факт вступления пешехода на проезжую часть для осуществления перехода, что влечет за собой обязанность водителя остановиться, чтобы пропустить пешехода, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу, и лишь после этого продолжить движение.