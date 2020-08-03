Бесплатный велопрокат в Москве продлен до конца лета

"Велобайк" продлил бесплатный прокат для курьеров и волонтеров до 31 августа, сообщает пресс-служба проекта.

Станции городского велопроката, напомним, заработали в этом году раньше обычного - 10 апреля. Правда, сначала для курьеров и волонтеров. С 1 июня сервисом смогли воспользоваться все остальные.

В этом сезоне горожане совершили уже более трех миллионов поездок. Самой популярной у велосипедистов стала станция проката на ВДНХ. На второй и третьей строчках - пункты у "Москвариума" и парка Горького.