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03.08.2020 14:55
Рубрика: Происшествия

По факту драки бывших десантников с росгвардейцами возбуждено дело

Текст: Иван Петров
Инцидент, произошедший в День ВДВ в парке имени Горького, когда празднующие свой профессиональный праздник бывшие десантники устроили драку с правоохранителями, не остался без внимания следственных органов. В понедельник следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве было возбуждено и в настоящий момент уже расследуется уголовное дело по статье 318 УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти".
Фото: Пресс-служба Владимира Шаманова
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2 августа во время праздничных мероприятий в Парке Горького, по данным следствия, военнослужащие Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка со стороны одного из граждан. Но в итоге все вылилось в столкновения с другими празднующими, и двое бойцов Росгвардии получили телесные повреждения.

Отмечается, что участники этого конфликта уже установлены. "С ними в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, в то же время устанавливается полная картина произошедшего", - заключили в столичном главке СКР.

Напомним, чуть ранее инцидент прокомментировали в Росгвардии.

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