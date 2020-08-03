По факту драки бывших десантников с росгвардейцами возбуждено дело

Инцидент, произошедший в День ВДВ в парке имени Горького, когда празднующие свой профессиональный праздник бывшие десантники устроили драку с правоохранителями, не остался без внимания следственных органов. В понедельник следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве было возбуждено и в настоящий момент уже расследуется уголовное дело по статье 318 УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти".

2 августа во время праздничных мероприятий в Парке Горького, по данным следствия, военнослужащие Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка со стороны одного из граждан. Но в итоге все вылилось в столкновения с другими празднующими, и двое бойцов Росгвардии получили телесные повреждения.

Отмечается, что участники этого конфликта уже установлены. "С ними в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, в то же время устанавливается полная картина произошедшего", - заключили в столичном главке СКР.

Напомним, чуть ранее инцидент прокомментировали в Росгвардии.