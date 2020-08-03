В московском метро "заминировали" все станции

Экстренные службы Москвы проверяют информацию о минировании всех станций метро, сообщают источники ТАСС в правоохранительных органах.

Сообщение от неизвестного поступило на электронную почту метро. Аноним сообщил об угрозе взрыва и на станциях, и в служебных помещениях. Все экстренные службы оповещены, проводится проверка. Как обычно в таких случаях, она ведется без эвакуации, метро работает в обычном режиме.

По предварительной информации, это часть новой атаки "телефонных террористов". Например, аналогичный сигнал поступил в аэропорт Шереметьево. Там "заминирован" зал ожидания и четыре самолета на стоянке. Так же, как и в метро, экстренные службы работают, не эвакуируя людей.