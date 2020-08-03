В Московском зоопарке вновь появился манул

Символ Московского зоопарка - манул - снова появился в одном из вольеров на старой территории. Зовут новичка Тимофей. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе столичного зоопарка.

- На территории зоопарка снова можно наблюдать за манулом и изучать повадки этого необычного животного. Палласову коту Тимофею семь лет. Он хорошо перенес дорогу из Центра воспроизводства, - рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Вольер для питомца расположен на старой территории, недалеко от жилища панд. Он только начал осваиваться на новом месте и пока не проявляет активности и интереса к посетителям. Но, как отмечают ветеринары, адаптация проходит успешно. Перед новосельем в вольере заменили грунт и полки из дерева, где обычно любят прятаться манулы. Также внутри сделали небольшую площадку на высоте, чтобы кот мог наблюдать за посетителями зоопарка.

Напомним, что ранее в зоопарке жил палласов кот. Но в 2019 году ему диагностировали злокачественную опухоль слизистой носа. Несмотря на лечение и уход, в начале 2020 года зверя не стало.