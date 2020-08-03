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03.08.2020 08:55
Рубрика: Дороги

В Москве идут работы на перекрытом участке Тверской улицы

Текст: Ирина Огилько
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Идут работы по замене асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка. На время проведения ремонта движение автотранспорта на этом участке общей протяженностью 1,3 километра полностью перекрыто для автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Тверскую улицу перекроют для проведения ремонта

- Просим водителей быть внимательнее и заранее планировать свои маршруты в центральную часть города с учетом действующих ограничений, - сказали в пресс- службе. - Замена дорожного покрытия будет проводиться одновременно на всей ширине проезжей части. Технология укладки "единым ковром" позволяет существенно сократить время проведения работ, для сравнения, ремонт такого объема дорожного покрытия без ее применения продлился бы более недели.

Как напомнили в пресс-службе, такая же технология применялась при проведении ремонтных работ на Тверской улице четыре года назад. Она позволила уже пятый сезон эксплуатировать дорожное полотно без ремонта. Для дорог первой категории, к которым относится Тверская, межремонтный срок службы асфальта составляет три года.

Кстати, откроют для движения и участок в 00.00 5 августа.