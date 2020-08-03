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03.08.2020 05:45
Рубрика: Общество

Вильфанд спрогнозировал комфортную погоду в Москве

Текст: Ольга Игнатова

Лето возвращается в центральную часть европейской территории России. До конца рабочей недели ожидается минимальное количество осадков и вполне комфортные температуры, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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"Москва и сопредельные области со среды окажутся в теплом секторе антициклона. Будет преобладать юго-восточный ветер. Потепление начнется с понедельника - столбики термометров поднимутся до отметки "+23 градуса".

Но это еще ниже климатической нормы градуса на два. Во вторник температура воздуха приблизится к климатической норме - потеплеет до +25", - уточнил Вильфанд. А со среды по пятницу, по словам синоптика, будет 25-27 градусов. Возможна и 30-градусная жара.

Правда, к выходным температура воздуха снова понизится, так как антициклон сместится восточнее. Но все равно будет намного теплее, чем в минувшие выходные, когда уже повеяло осенью. Температура будет в диапазоне от 20 до 25 градусов. "Вполне комфортная неделя ожидает москвичей и всех жителей центра европейской территории", - добавил Роман Вильфанд.

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