Вильфанд спрогнозировал комфортную погоду в Москве

Лето возвращается в центральную часть европейской территории России. До конца рабочей недели ожидается минимальное количество осадков и вполне комфортные температуры, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Москва и сопредельные области со среды окажутся в теплом секторе антициклона. Будет преобладать юго-восточный ветер. Потепление начнется с понедельника - столбики термометров поднимутся до отметки "+23 градуса".

Но это еще ниже климатической нормы градуса на два. Во вторник температура воздуха приблизится к климатической норме - потеплеет до +25", - уточнил Вильфанд. А со среды по пятницу, по словам синоптика, будет 25-27 градусов. Возможна и 30-градусная жара.

Правда, к выходным температура воздуха снова понизится, так как антициклон сместится восточнее. Но все равно будет намного теплее, чем в минувшие выходные, когда уже повеяло осенью. Температура будет в диапазоне от 20 до 25 градусов. "Вполне комфортная неделя ожидает москвичей и всех жителей центра европейской территории", - добавил Роман Вильфанд.