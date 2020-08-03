АО "Томский завод электроприводов" выпустил за первое полугодие около 1,3 тыс. электроприводов для управления запорной арматурой

АО "Томский завод электроприводов (дочернее общество АО "Транснефть - Западная Сибирь") подвело итоги производственной деятельности за первое полугодие 2020 года. За отчетный период предприятие полностью выполнило план по выпуску и поставкам продукции.

Значительную долю в объеме выпускаемой продукции по итогам полугодия составили электроприводы различных марок в количестве 1273 единицы общей стоимостью более 557 млн рублей. Данное оборудование предназначено для управления запорной и регулирующей арматурой диаметром от 100 до 1200 мм отличается высокими нагрузочными характеристиками, точностью, плавностью, надёжностью и долговечностью. Кроме того, все электроприводы выпускаются во взрывозащищенном исполнении. Часть произведенных электроприводов укомплектована бесконтактным датчиком положения.

Также с января по июнь текущего года АО "ТОМЗЭЛ" произвело и поставило компаниям топливно-энергетического комплекса, в том числе организациям системы "Транснефть", 8 взрывозащищенных устройств "Диоген" для размыва донных отложений в резервуарах, 47 систем управления ствола пожарного лафетного, 22 промышленных компьютера для использования в автоматизированных системах управлениям технологическими процессами, а также турбулентные взрывозащищённые реометры.

Вся продукция сертифицирована на соответствие требований технических регламентов Таможенного союза. Также АО "ТОМЗЭЛ" обеспечивает полный цикл сервисного обслуживания производимого оборудования. На предприятии действует комплексная система управления качеством продукции и эффективности производства.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"