Как живет Усолье-Сибирское в тени руин химкомбината

От Иркутска до Усолья-Сибирского - чуть больше часа пути по федеральной трассе "Сибирь". На электричке - примерно полтора. Поэтому немало усольчан ездят на работу и учебу в областной центр. А еще - в соседний Ангарск, в поселок Белореченское, где работает одна из крупнейших птицеферм в регионе. В самом городе с работой туго, а точнее, ее просто нет.

Жители с грустью вспоминают свой "Усольехимпром", градообразующее предприятие, где трудилось до 20 тысяч человек и на работу ходили порой семьями...

Но химический концерн в начале века был обанкрочен. На его мощностях открылось затем два новых производства. Сперва ООО "Усольехимпром". Через год он закрылся и возникло ООО "Усольский силикон". Размах был гигантский: говорили, что это самый прибыльный проект - производить поликристаллический кремний для солнечных батарей. Подключились "Роснано", Сбербанк, зарубежные компании. Уволенным с "Усольехимпрома" работникам пообещали: когда запустят новое предприятие, всех примут на работу...

Люди ждали и терпели. Но с проектом долго тянули, и в 2012 году признались, что выпускать продукцию экономически невыгодно. Подставил ножку Китай, настроив таких же предприятий. Цена на продукцию упала в 20 раз, то есть с 300 до 16 долларов. Предприятие - банкрот. Что можно - распродают. Огромная территория - 600 гектаров - в руинах: бывшие цеха рассыпаются, токсичные вещества проникают в грунтовые воды. Химические вещества, ртуть - без контроля...

Усольчане в разговор с журналистом вступают неохотно и свое отношение к остаткам комбината выражают коротко, двумя словами: "Больно и страшно". Тем, кто работал на предприятии, больно видеть, во что превратился некогда процветающий завод. Тем, кто сейчас живет рядом, страшно от того, сколько всего осталось на территории накопилось.

Правда, люди тут же оговариваются, что и при "жизни" "Усольехимпром" не был безопасен - даже форточки не всегда можно было открыть. Но перетерпели, привыкли. "Ну куда нам деваться?"

Сказать, что местные власти ничего не делают, нельзя. В 2016-м в городе создали территорию опережающего социально-экономической развития. В ней сейчас зарегистрировано 14 резидентов. Лучше всего дела идут у старейшего из них - компании по производству антисептиков. Пандемия обеспечила их заказами минимум на полгода вперед.

Сам мэр города Максим Торопкин большие надежды возлагает на завод технологического оборудования для угольной, золотодобывающей и рудообрабатывающей промышленности - он открылся в ТОСЭР прошлом году. И особенно - на фармкомпанию...

Но наследство гиганта дает о себе знать, экологическая ситуация отпугивает инвесторов. Приезжающих на территорию бывшего химгиганта жители называют "экскурсантами": "Ездят, ездят, а толку ноль".

- По закону, руководство предприятий должно было провести консервацию мощностей,- поясняет прокурор Ангарской природоохранной прокуратуры БПТ Оксана Пириятина. - Вывезти остатки сырья с территории, утилизировать отходы, провести инвентаризацию имущества. Однако сделано это не было. А с годами положение только усугубилось...

По материалам проверки Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры возбуждено и сейчас расследуется шесть уголовных дел по статьям УК "Порча земли", "Загрязнение атмосферы" и "Нарушение правил обращения с опасными отходами". Пока подследственные лица не определены, дела возбуждены и расследуются "по факту".

Но проблема токсичных отходов радикально не решалась. Из-за этого усольчане перестали верить кому бы то ни было - чиновникам, журналистам, проверяющим. А новые заявления считают предвыборным пиаром: в Иркутской области идет борьба за кресло губернатора. И даже меня в разговорах они прямо спрашивали: "На кого работаешь?"

У местных чиновников свое видение ситуации. Во-первых, два года с момента аварии правительство Приангарья обеспечивало охрану опасного предприятия. Во-вторых, по требованию прокуратуры провели первичное обследование территории. Обнаружено свыше 60 цистерн с неизвестным веществом - большинство было просто закопано, 600 тонн ртути, несколько скважин с эпихлоргидрином...

- Но провести утилизацию отходов с промплощадки мы не имеем права: у зданий и земли есть собственники - юрлица и Росимущество, они и должны, по закону, заниматься своим имуществом, - поясняют в минприроды региона.

Прокуратура с ними не соглашается, считает, что власти сделали мало: "Да пожар тушили, как и принято. Но причин не устраняли" .

- В марте мы по суду признали незаконным бездействие Министерства природных ресурсов и экологии РФ и правительства Иркутской области, - отмечает Наталья Рягузова, старший помощник прокурора по правовому обеспечению Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. - Мы неоднократно ставили Генпрокуратуру в известность о ситуации в Усолье-Сибирском и рады, что она наконец дошла до руководства страны.

Правда, это не означает, что утилизация начнется прямо завтра. Еще предстоит разработать проект ликвидации отходов. Провести его экспертизу. И только потом приступать к работам. Счет явно на годы и миллиарды рублей.

Тем временем

Утвержден состав межведомственной рабочей группы по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды на территории города Усолье-Сибирское в Иркутской области, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко, которая возглавила группу.

Рабочая группа сформирует план мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда на территории города Усолье-Сибирское. Доклад будет представлен президенту через три месяца. Как сообщает аппарат вице-премьера, будет организована система экологического мониторинга, полностью рекультивирована территория химического предприятия, а в будущем создана новая среда для жизни граждан и инфраструктура для нужд социально-экономического развития города.