Причиной пожара на ТЭЦ-2 в Норильске стало короткое замыкание

Возгорание на Норильской ТЭЦ-2 возникло в связи коротким замыканием на трансформаторе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минэнерго РФ.

По информации ведомства, ЧП произошло в понедельник утром во время проведения ремонтных работ. В ходе сварки узлов случилось короткое замыкание на трансформаторе тока (тип ТФНД) 110 кВ с выбросом масла и последующим его воспламенением.

Работник службы релейной защиты и автоматики Норильской ТЭЦ-2, занимавшийся ремонтом погиб от удара током. Он попал под напряжение 110 кВ.

В ГУ МЧС по Красноярскому краю уточнили, что пожар на ТЭЦ полностью ликвидирован.