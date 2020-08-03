Суд арестовал владельца алтайской турбазы, где погибла семья с детьми

Суд арестовал хозяина туристической базы "Глобус" на Алтае, где на прошлой неделе погибла супружеская пара с двумя детьми 10 и 16 лет. Сам объект был закрыт для посещения, отдыхающие там посетители выселены.

Как рассказали в Следственном управлении СКР по Алтайскому краю, работники ведомства совместно со специалистами МЧС установили многочисленные нарушения противопожарной безопасности. Они были обнаружены во всех административных, технических и жилых помещениях.

Кроме того, эксперты Ростехнадзора помогли следователям установить нарушения и в части технологического подключения базы к энергосетям общего пользования. Они также связаны с безопасностью эксплуатации энергоустановок высоковольтного напряжения, вплоть до того, что посторонние имели к ним свободный доступ.

- Согласно представлению следователя, руководство туристической базы обязано привести в соответствие условия нахождения и проживания на территории, а также здании гостиницы и хозяйственных постройках, как туристов, так и персонала, исключив угрозу для их жизни и здоровья, - отметили в краевом СУ СКР. - На период устранения нарушений функционирование и деятельность туристического объекта владельцем приостановлена.

Сотрудники полиции взяли турбазу под круглосуточную охрану, сейчас на ее территорию доступ закрыт. Одновременно с этим свою проверку соблюдения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм проводит прокуратура. В надзорном ведомстве намерены привлечь к ответственности должностных лиц, по чьей вине могли быть допущены нарушения.

Помещенный на время следствия под стражу владелец турбазы обвиняется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователями назначены ряд судебных экспертиз, направленных на установление точной причины смерти людей.

Напомним, семья из Барнаула заехала на турбазу в районе озера Ая 26 июля. В ночь на 27 июля там начались перебои с электроэнергией и владелец базы распорядился занести в бойлерную два бензиновых генератора. Они должны были поддерживать работу насосной станции и системы водоснабжения.

По предварительной версии, выхлопные газы от работающего генератора заполнил помещения на втором этаже здания, в том числе номер, в котором накануне остановилась семья из Барнаула. Первоначальная экспертиза показала, что причиной смерти стало отравление окисью углерода. Теперь владельцу турбазы грозит до десяти лет лишения свободы.