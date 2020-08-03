Владельцу турбазы на Алтае, где погибла семья, предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение владельцу туристической базы "Глобус", расположенной неподалеку от алтайского озера Ая, где погибла семья из четырех человек. Как рассказали в Следственном управлении СК по Алтайскому краю, причиной смерти стало отравление выхлопами бензинового генератора.

Обвинение предъявлено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Владельцу турбазы грозит до десяти лет лишения свободы. В ближайшее время следователи направят в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

Семья из Барнаула приехала на отдых 26 июля, в номер турбазы заселились родители и двое детей 10 и 16 лет. В первую же ночь после их приезда хозяин базы распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых генератора. Электричество в ту ночь отключили и они должны были обеспечить работоспособность насосной станции и системы водоснабжения.

- Следователями совместно со специалистами Роспотребнадзора проведен следственный эксперимент, по результатам которого установлено, что работа генератора в помещении бойлерной явилась причиной появления окиси углерода в номерах, расположенных на втором этаже корпуса, где и находился номер потерпевших. При этом его концентрация превысила предельно допустимые нормы, - отметили в краевом СУ СК.

Пока что версия об отравлении окисью углерода считается предварительной, подтвердить ее должны назначенные дополнительные экспертизы. Специалистами взяты пробы воздуха и воды, следователи опросили большое количество свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.