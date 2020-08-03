ФАС одобрила заявку Hyundai на покупку завода GM в Санкт-Петербурге

Российский производитель автомобилей Hyundai - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" - подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) о получении в собственность 94,83% завода General Motors в Шушарах. Как сообщает антимонопольное ведомство, заявка одобрена.

General Motors объявил об уходе из России в марте 2015 года, после 20 лет присутствия на рынке. Только в локальные производственные мощности компания инвестировала более $450 млн. Предприятие производило Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также вело крупноузловую сборку Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac. В 2015 году планировалось расширить мощности предприятия с 98 до 230 тыс. машин, а к 2018 году - достичь локализации производства в 60%. Решение уйти было принято, "чтобы оградить GM от значительных затрат на рынке с неясной долгосрочной перспективой", объяснял президент концерна Ден Амманн.

В прошлом году приобрести завод в Шушарах планировал белорусский концерн "Юнисон". В январе 2019 года ФАС даже одобрила ходатайство белорусского автопроизводителя о покупке актива. Однако Смольный не поддержал инвестора.

Автомобили Hyundai и KIA ныне производятся на заводе в Петербурге в промзоне Каменка и в Калининграде. В июне 2020 года в Петербурге началось строительство завода по производству двигателей Hyundai WIA. Компания планировала запустить производственную линию в 2021 году. Но сейчас под марками Hyundai и KIA выходят новые модели, для которых могут понадобиться дополнительные производственные мощности. "Особенно это будет актуально, если компания решила развивать на бывшем заводе GM оба бренда", - говорит эксперт "Auto-Dealer-СПб" Денис Гаврилов.