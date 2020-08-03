Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
03.08.2020 13:02
Рубрика: Легковые авто

ФАС одобрила заявку Hyundai на покупку завода GM в Санкт-Петербурге

Текст: Александр Проценко
Завод General Motors в Санкт-Петербурге. Фото: Антон Ваганов/ТАСС Завод General Motors в Санкт-Петербурге. Фото: Антон Ваганов/ТАСС
Завод General Motors в Санкт-Петербурге. Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Российский производитель автомобилей Hyundai - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" - подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) о получении в собственность 94,83% завода General Motors в Шушарах. Как сообщает антимонопольное ведомство, заявка одобрена.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
ФАС не поддержала идею объединения полисов ОСАГО и каско

General Motors объявил об уходе из России в марте 2015 года, после 20 лет присутствия на рынке. Только в локальные производственные мощности компания инвестировала более $450 млн. Предприятие производило Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также вело крупноузловую сборку Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac. В 2015 году планировалось расширить мощности предприятия с 98 до 230 тыс. машин, а к 2018 году - достичь локализации производства в 60%. Решение уйти было принято, "чтобы оградить GM от значительных затрат на рынке с неясной долгосрочной перспективой", объяснял президент концерна Ден Амманн.

В прошлом году приобрести завод в Шушарах планировал белорусский концерн "Юнисон". В январе 2019 года ФАС даже одобрила ходатайство белорусского автопроизводителя о покупке актива. Однако Смольный не поддержал инвестора.

Автомобили Hyundai и KIA ныне производятся на заводе в Петербурге в промзоне Каменка и в Калининграде. В июне 2020 года в Петербурге началось строительство завода по производству двигателей Hyundai WIA. Компания планировала запустить производственную линию в 2021 году. Но сейчас под марками Hyundai и KIA выходят новые модели, для которых могут понадобиться дополнительные производственные мощности. "Особенно это будет актуально, если компания решила развивать на бывшем заводе GM оба бренда", - говорит эксперт "Auto-Dealer-СПб" Денис Гаврилов.