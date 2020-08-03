Следком вручил спасшей младшего брата пятилетней девочке смарт-часы

Руководитель Следственного комитета по Вологодской области генерал-майор юстиции Эдуард Шрамко наградил пятилетнюю девочку Ксюшу. Она спасла младшего брата из горящей квартиры, а потом выбралась и сама, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"РГ" уже писала об этой истории. ЧП произошло 26 мая в Вологде. В результате неосторожного обращения с огнем произошел пожар в квартире, где находились дети. Его заметили строители соседнего дома и бросились на помощь. Девочка не растерялась. Она сначала помогла выпрыгнуть трехлетнему брату с третьего этажа, а потом выбралась сама. Внизу их ловили рабочие.

Брата и сестру сразу госпитализировали. У мальчика были ожоги площадью 12 процентов, у Ксюши - 32-33 процента. Дети поправились и их выписали из больницы. Сейчас они живут с папой на новой квартире.

Сегодня глава регионального Следкома Эдуард Шрамко вручил девочке благодарность СК России и в подарок смарт-часы.