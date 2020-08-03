В Петербурге вдову расчлененного рэпера арестовали за убийство мужа

Марина Кохал, вдова рэпера Энди Картрайта арестована на два месяца за убийство своего супруга. Соответствующее решение вынес Смольнинский районный суд Петербурга.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, адвокаты Кохал ходатайствовали о домашнем аресте, сторона следствия - о заключении под стражу.

Свою позицию представитель Следственного комитета Петербурга, выступавший на заседании, объяснил тем, что Кохал обвиняют в особо тяжком преступлении, у женщины нет постоянной регистрации в городе, не работает, к тому же, находясь вне стен СИЗО, она может оказать давление на свидетелей.

К слову, круг свидетей пока еще не определен. Не выяснены и причины смерти рэпера. В Следственном комитете Петербурга полагают, что произошло убийство. Сама Кохал утверждает, что придя домой, обнаружила мужа мертвым. Дальше женщина расчленила супруга, чтобы в перспективе избавиться от тела. Через четыре дня женщина сообщила о смерти мужа полиции.