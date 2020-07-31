Жену рэпера Картрайта обвинили в убийстве мужа

Следственный комитет по Санкт-Петербургу предьявил Марине Кохал обвинения в убийстве своего мужа, известного рэпера, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт. Способ совершения преступления не установлен, сообщает пресс-служба ведомства.

В ближайшее время женщине должны избрать меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте. Параллельно в ведомстве пытаются понять, что произошло, проводятся судебно-медицинские экспертизы с целью установки причины смерти музыканта.

Сама женщина изначально сообщала, что муж умер от передозировки и она планировала подстроить все так, будто супруг без вести исчез, дабы не расстраивать поклонников. Поэтому расчленила его тело. Но избавиться от останков у женщины не получилось.

Следователи изначально отнеслись довольно критично к этим показаниям. Уголовное дело возбуждено по статье "убийство". В СК полагают, что женщина убила супруга, а расчленила тело, чтобы скрыть следы преступления.