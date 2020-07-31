Новости

В Кремле рассчитывают на освобождение задержанных в Беларуси граждан РФ 14:04
Парад ВМФ РФ в Тартусе произвел впечатление на саудовцев 14:04
ВВП Еврозоны во втором квартале упал почти на 12 процентов 14:01
Володин поручил отследить ситуацию с вырубкой леса вдоль Байкала 13:58
Жену расчлененного рэпера Энди Картрайта задержали за убийство мужа 13:53
В Кремле не считают политическим дело задержанных во Франции болельщиков 13:52
Создатель "Ганнибала" вновь пообещал четвертый сезон 13:49
РФ будет участвовать в конкурсах на поставку средств защиты в Европу 13:38
Собянин: Паллиативная помощь в Москве будет одной из лучших в мире 13:29
Устроившего ДТП с автобусом водителя "Газели" арестовали в больнице 13:26
Путин проведет совещание Совбеза РФ 13:15
Опубликован новый экологический рейтинг районов Москвы 13:10
СМИ: Защитник Бекао может вернуться в ПФК ЦСКА 13:04
Врачи рассказали об осложнениях от коронавируса на слух 12:49
Врач объяснил, правда ли чеснок и куркума незаменимы для иммунитета 12:46
Риз Ахмед сыграет бывшего морского офицера в триллере "Вторжение" 12:42
Первая смерть от коронавируса зафиксирована во Вьетнаме 12:31
В Москве закрыли еще один магазин за несоблюдение масочного режима 12:29
Локи изменится в новом сериале Marvel 12:28
Тизер: названа дата релиза компьютерной игры по "Острым козырькам" 12:13
Детский киножурнал "Хочу все знать" получит перезапуск 12:04
Россия запустила на МКС собственный интернет 11:55
Среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за месяц в Москве - 0,28 11:49
Губернатор Ямала заболел коронавирусом 11:45
Вышел трейлер интерактивного мультфильма о Бэтмене 11:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Как законы августа изменят жизнь россиян
Как законы августа изменят жизнь россиян
31.07.2020 13:53
Рубрика: Происшествия

Жену расчлененного рэпера Энди Картрайта задержали за убийство мужа

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Марину Кохал, жену известного рэпера Энди Картрайта, заподозрили в убийстве супруга, сообщает Следственный комитет по Петербургу. Напомним, расчлененное тело артиста было найдено накануне в квартире на Невском проспекте, где проживала пара.

Фото: vk.com/andy_cartwright
В Петербурге органы опеки изъяли ребенка погибшего рэпера Картрайта

В ближайшее время суд определит Кохал меру пресечения. Следственный комитет по Санкт-Петербургу намерен ходатайствовать об аресте женщины.

Ранее версия защиты строилась на том, что рэпер, которого по паспорту зовут Александр Юшко, скончался в квартире. Супруга, обнаружив тело, решила сымитировать безвестное исчезновение супруга. Для этого она расчленила его тело. Также появлялись сообщения, что в этом женщине помогала ее мать, но затем адвокат Кохал опровергла эту версию, заявив, что та действительно узнала о смерти музыканта раньше полицейских, но сама в правоохранительные органы не обращалась, так как боялась за дочь.

Тем не менее, Следственный комитет по Санкт-Петербургу изначально возбудил уголовное дело по статье "убийство". Кохал начала общаться со следователями еще минувшим утром, когда сама обратилась в полицию и рассказала о случившемся.

Стоит отметить, что окончательная причина смерти рэпера пока не установлена.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Экземпляр Конституции РФ могут начать вручать вместе с первым паспортом
Губернатор Ямала заболел коронавирусом
Банки хотят получить право списывать средства со "спящих" счетов
Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля
Вильфанд рассказал о погоде в августе
Видео: В Москве угнали автомобиль каршеринговой компании
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов