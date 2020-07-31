Жену расчлененного рэпера Энди Картрайта задержали за убийство мужа

Марину Кохал, жену известного рэпера Энди Картрайта, заподозрили в убийстве супруга, сообщает Следственный комитет по Петербургу. Напомним, расчлененное тело артиста было найдено накануне в квартире на Невском проспекте, где проживала пара.

В ближайшее время суд определит Кохал меру пресечения. Следственный комитет по Санкт-Петербургу намерен ходатайствовать об аресте женщины.

Ранее версия защиты строилась на том, что рэпер, которого по паспорту зовут Александр Юшко, скончался в квартире. Супруга, обнаружив тело, решила сымитировать безвестное исчезновение супруга. Для этого она расчленила его тело. Также появлялись сообщения, что в этом женщине помогала ее мать, но затем адвокат Кохал опровергла эту версию, заявив, что та действительно узнала о смерти музыканта раньше полицейских, но сама в правоохранительные органы не обращалась, так как боялась за дочь.

Тем не менее, Следственный комитет по Санкт-Петербургу изначально возбудил уголовное дело по статье "убийство". Кохал начала общаться со следователями еще минувшим утром, когда сама обратилась в полицию и рассказала о случившемся.

Стоит отметить, что окончательная причина смерти рэпера пока не установлена.