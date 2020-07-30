Адвокат опровергла участие тещи в расчленении рэпера

Теща погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта не участвовала в расчленении музыканта. Об этом "РГ" сообщила адвокат гражданской жены артиста Ирина Скурту.

"Как узнала, (она) просила сообщить в полицию, но сама не звонила, боялась за дочь", - сообщила "РГ" адвокат.

Ранее появились сообщения, что якобы гражданская жена рэпера Марина Кохал участвовала в расчленении музыканта вместе со своей матерью.

Напомним, о смерти исполнителя стало известно утром. В полицию обратилась сама Марина Кохал, сообщив, что ее муж погиб, а она, желая скрыть его смерть, расчленила тело.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Назначена экспертиза, призванная установить причины смерти музыканта.

Статус самой Кохал пока не определен. В СК по Петербургу "РГ" подтвердили, что Кохал не задержана. В то же время, адвокат вдовы сообщила, что в данный момент ее подзащитная не отпущена.

Если следователи отпустят Кохал, вернуться в квартиру на Невском проспекте, где было расчленено тело музыканта, вдова со своей матерью не смогут: там были проведены следственные действия и сейчас квартира опечатана.