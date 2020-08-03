ДТП с маршруткой в Севастополе устроил пьяный водитель

Виновником аварии с маршрутным автобусом, в которой пострадали 14 пассажиров, оказался нетрезвый водитель внедорожника Mercedes. Об этом сегодня сообщил директор департамента транспорта Севастополя Сергей Румянцев на аппаратном совещании в городском правительстве.

- По предварительным данным, водитель находился в нетрезвом состоянии и допустил столкновение с впереди идущим автобусом, - рассказал Румянцев.

Он уточнил, что ДТП не связано с ремонтными работами на мосту или дорожной обстановкой.

По словам директора департамента здравоохранения Сергея Шеховцова, пассажиры получили незначительные травмы.

- Тяжелых пациентов не было. Несколько человек были осмотрены на месте и отказались от госпитализации. Остальные получили легкие травмы, - сообщил Шеховцов.

Напомним, ДТП произошло 1 августа около 15 часов на улице Пожарова, на мосту, по которому на днях был открыт проезд после реконструкции. Легковой автомобиль Mercedes врезался сзади в городской автобус, следовавший по маршруту №10. Травмы получились восемь взрослых и шесть детей.

На место аварии выезжали подразделения МЧС и бригады "скорой". Они оказали помощь пострадавшим. Дети были доставлены в горбольницу №5. После осмотра врачей, включая нейрохирургов и челюстно-лицевых хирургов, их отпустили домой. Из взрослых пять человек отказались от госпитализации, в горбольницу №1 были доставлены трое пострадавших.

- Прокуратура Севастополя организовала проверку факту ДТП, которая находятся на контроле прокурора города Марка Большедворского, - отметили в пресс-службе ведомства.