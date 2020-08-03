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03.08.2020 12:02
Рубрика: Происшествия

ДТП с маршруткой в Севастополе устроил пьяный водитель

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: ГУ МЧС России по Севастополю Фото: ГУ МЧС России по Севастополю
Фото: ГУ МЧС России по Севастополю

Виновником аварии с маршрутным автобусом, в которой пострадали 14 пассажиров, оказался нетрезвый водитель внедорожника Mercedes. Об этом сегодня сообщил директор департамента транспорта Севастополя Сергей Румянцев на аппаратном совещании в городском правительстве.

В ДТП с автобусом в Севастополе пострадали 14 человек

- По предварительным данным, водитель находился в нетрезвом состоянии и допустил столкновение с впереди идущим автобусом, - рассказал Румянцев.

Он уточнил, что ДТП не связано с ремонтными работами на мосту или дорожной обстановкой.

По словам директора департамента здравоохранения Сергея Шеховцова, пассажиры получили незначительные травмы.

- Тяжелых пациентов не было. Несколько человек были осмотрены на месте и отказались от госпитализации. Остальные получили легкие травмы, - сообщил Шеховцов.

Напомним, ДТП произошло 1 августа около 15 часов на улице Пожарова, на мосту, по которому на днях был открыт проезд после реконструкции. Легковой автомобиль Mercedes врезался сзади в городской автобус, следовавший по маршруту №10. Травмы получились восемь взрослых и шесть детей.

Фото: Пресс-служба МЧС России/ РИА Новости
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На место аварии выезжали подразделения МЧС и бригады "скорой". Они оказали помощь пострадавшим. Дети были доставлены в горбольницу №5. После осмотра врачей, включая нейрохирургов и челюстно-лицевых хирургов, их отпустили домой. Из взрослых пять человек отказались от госпитализации, в горбольницу №1 были доставлены трое пострадавших.

- Прокуратура Севастополя организовала проверку факту ДТП, которая находятся на контроле прокурора города Марка Большедворского, - отметили в пресс-службе ведомства.

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