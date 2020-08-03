Краснодарский край за два летних месяца посетили 2,3 млн туристов

За июнь и июль в Краснодарском крае побывали 2,3 миллиона туристов. Такую цифру в понедельник озвучили в министерстве курортов Кубани. При этом средняя заполняемость отелей, санаториев и других средств размещения Черноморского побережья составляет 78,6 процента.

По данным ведомства, номерной фонд Азовского побережья загружен на 72,1 процента, а степной зоны и предгорья - на 54 процента.

Сообщается, что санатории и гостиницы работают в штатном режиме, а сотрудники регионального Роспотребнадзора только в течение июля взяли четыре тысячи проб на пляжах Черного моря, и качество воды везде соответствует санитарным нормам.

При этом выполнение рекомендаций Роспотребнадзора санаторно-курортными и туристическими организациями контролируют специальные мониторинговые группы, в министерстве курортов края действует оперативный штаб (здесь в режиме реального времени получают информацию о ситуации на курортах).

- Мы тщательно следим за тем, чтобы наши гостиницы и санатории выполняли все необходимые меры профилактики. Но здоровье гостей во многом зависит и от них самих, - цитирует министра курортов Светлану Балаеву пресс-служба администрации региона. - Даже на курорте не стоит забывать о мерах предосторожности: пользоваться средствами дезинфекции, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

В ведомстве напомнили, что легальные средства размещения можно отличить по наличию вывески, знака категории ("звезды"), зоны регистрации гостей, информации для потребителя со сведениями о постановке на учет в налоговом органе, правилами.

Кстати

Для приема обращений и жалоб от населения организована работа горячей линии "Курорты Краснодарского края". Она работает на постоянной основе с 9 до 18.00 и доступна по номеру 8-800-200-60-90. С начала года колл-центр принял более 11 тысяч звонков.

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