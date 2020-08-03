На Ямале из найденных останков собрали череп мамонта

В Ямало-Ненецком автономном округе завершилась вторая экспедиция по извлечению останков мамонта из озера Печелавато близ Сеяхи.

Исследователи нашли кости на площади более 80 квадратных метров на глубине от половины до полутора метров, сообщает Научный центр изучения Арктики. В экспедиции участвовали ученые, местный житель Константин Тадибе, который нашел останки в конце июля, его отец и брат. Находку предложено назвать в честь этого семейства - мамонтом Тадибе.

Для того чтобы собрать кости, сделали специальный короб, воду из раскопов пришлось откачивать помпами, рыхлые отложения зондировали щупами.

Найденные останки хорошо сохранились. Они имеют небольшие повреждения, нанесенные в древности хищниками. Так удалось собрать череп, большую часть позвоночника, ребра, тазовые кости, трубчатые кости конечностей, части кистей и стоп, фрагменты кожи и копролит (окаменелые экскременты). По оценкам ученых, собрано 80 процентов скелета. Кости принадлежат взрослому самцу, который погиб в 15-20 лет.

- Крестцово-поясничный отдел позвоночника, правая кисть и левая стопа сохранились в естественном сочленении и были скреплены связками. Другая часть костей скелета в древности оказалась перемещена и находилась не в анатомическом порядке. Вероятно, труп мамонта ещё много веков назад вывалился из берегового обрыва и был замыт водами озера, - говорится в сообщении.

Скелет отправили на хранение в Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс.